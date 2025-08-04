В челябинском селе соседи замуровали бабушку двухметровым забором

В селе Бродокалмак Красноармейского района Челябинской области из-за затяжного конфликта соседи запретили одной из бабушек проход до ее двери, так как выкупили общий участок земли. На этом участке соседи начали строить двухметровый забор и предложили женщине выходить через окно. В администрации района URA.RU рассказали, что там происходит.
«Я стала заложницей в собственной квартире, так как соседка произвела межевание земели общего пользования, в том числе территории, прилегающей к моему входу. Сейчас она не дает ходить через двор и предлагает вылазить через окно вместо дверей», — пожаловалась сельчанка Татьяна Г. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина уточнила, что живет в доме №15 по улице Лихачева, где всего проживают четыре семьи. Из-за затяжного конфликта между соседями сейчас ей запрещают ходить по земельному участку, который соседка оформила в свою собственность. Сельчанка утверждает, что при регистрации земли не было ни кадастрового инженера, ни согласования схемы с соседями.
«Я живу здесь по договору соцнайма с 2008 года. Сейчас соседи начали ставить двухметровый забор. Ситуация накалена до предела, здоровья и сил бороться с ними у меня уже нет, помогите справиться с проблемой», — умоляет женщина.
Она утверждает, что уже обращалась в администрацию сельского поселения и прокуратуру, которые запросили данные в Кадастровой палате. Там заявили, что соседка приватизировала землю законно. В администрации Красноармейского района URA.RU также подтвердили законность приватизации.
«Собственник квартиры обратился в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района за выкупом земельного участка под объектом недвижимости. При предоставлении земельного участка органом местного самоуправления не выявлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги», — уточнили в пресс-службе администрации.
В администрации района порекомендовали женщине обратиться в суд за защитой своих прав. В свою очередь специалисты администрации поселения свяжутся с заявительницей для того, чтобы определить ход дальнейших действий.
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