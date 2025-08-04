Артисты челябинского театра кукол имени Вольховского готовятся к уличному спектаклю «Куклы в городе Че», который станет первым уличным представлением в почти вековой истории театра. Мероприятие пройдет в городе 16 августа, сообщила пресс-служба министерства культуры региона.
«В театре кукол идут репетиции уличного спектакля „Куклы в городе Че“. Постановка откроет юбилейный сезон театра, который в октябре будет праздновать свой день рождения — 90 лет со дня основания», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Премьера уличного спектакля состоится 16 августа в парке имени Юрия Гагарина.
Спектакли на улице всегда представляют собой яркую историю, включающую цирковые аттракционы и трюки. Один из них — артисты на ходулях. Трюк сейчас осваивают челябинские актеры. Помогает им в этом заслуженный артист РФ, эквилибрист на вольностоящей лестнице Геннадий Дворецкий.
«Сами ходули высотой метр двадцать сантиметров, плюс рост артиста и получается высота более трех метров. Научиться передвигаться на них не сложно, сложно преодолеть страх», — рассказывает специалист.
Несколько репетиций с артистами проведет московский режиссер Юрий Устюгов. Он обещает, что зрители увидят театр кукол в пространстве Челябинска.
О проведении спектакля «Куклы в городе Че» с элементами театрализованного шествия и маскарада ранее URA.RU рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин. Куклы пройдут по улице города, предполагаются яркие декорации и спецэффекты. Участие горожан возможно в качестве зрителей.
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