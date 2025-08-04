«Сложно преодолеть страх»: артисты показали, как готовятся к первому в Челябинске уличному спектаклю. Фото

В Челябинске в августе пройдет первый уличный спектакль «Куклы в городе Че»
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Челябинские артисты готовятся к уличному спектаклю
Челябинские артисты готовятся к уличному спектаклю Фото:

Артисты челябинского театра кукол имени Вольховского готовятся к уличному спектаклю «Куклы в городе Че», который станет первым уличным представлением в почти вековой истории театра. Мероприятие пройдет в городе 16 августа, сообщила пресс-служба министерства культуры региона. 

«В театре кукол идут репетиции уличного спектакля „Куклы в городе Че“. Постановка откроет юбилейный сезон театра, который в октябре будет праздновать свой день рождения — 90 лет со дня основания», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Премьера уличного спектакля состоится 16 августа в парке имени Юрия Гагарина.

Спектакли на улице всегда представляют собой яркую историю, включающую цирковые аттракционы и трюки. Один из них — артисты на ходулях. Трюк сейчас осваивают челябинские актеры. Помогает им в этом заслуженный артист РФ, эквилибрист на вольностоящей лестнице Геннадий Дворецкий.

«Сами ходули высотой метр двадцать сантиметров, плюс рост артиста и получается высота более трех метров. Научиться передвигаться на них не сложно, сложно преодолеть страх», — рассказывает специалист.

Несколько репетиций с артистами проведет московский режиссер Юрий Устюгов. Он обещает, что зрители увидят театр кукол в пространстве Челябинска.

О проведении спектакля «Куклы в городе Че» с элементами театрализованного шествия и маскарада ранее URA.RU рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин. Куклы пройдут по улице города, предполагаются яркие декорации и спецэффекты. Участие горожан возможно в качестве зрителей. 

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Артисты челябинского театра кукол имени Вольховского готовятся к уличному спектаклю «Куклы в городе Че», который станет первым уличным представлением в почти вековой истории театра. Мероприятие пройдет в городе 16 августа, сообщила пресс-служба министерства культуры региона.  «В театре кукол идут репетиции уличного спектакля „Куклы в городе Че“. Постановка откроет юбилейный сезон театра, который в октябре будет праздновать свой день рождения — 90 лет со дня основания», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Премьера уличного спектакля состоится 16 августа в парке имени Юрия Гагарина. Спектакли на улице всегда представляют собой яркую историю, включающую цирковые аттракционы и трюки. Один из них — артисты на ходулях. Трюк сейчас осваивают челябинские актеры. Помогает им в этом заслуженный артист РФ, эквилибрист на вольностоящей лестнице Геннадий Дворецкий. «Сами ходули высотой метр двадцать сантиметров, плюс рост артиста и получается высота более трех метров. Научиться передвигаться на них не сложно, сложно преодолеть страх», — рассказывает специалист. Несколько репетиций с артистами проведет московский режиссер Юрий Устюгов. Он обещает, что зрители увидят театр кукол в пространстве Челябинска. О проведении спектакля «Куклы в городе Че» с элементами театрализованного шествия и маскарада ранее URA.RU рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин. Куклы пройдут по улице города, предполагаются яркие декорации и спецэффекты. Участие горожан возможно в качестве зрителей. 
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