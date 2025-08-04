Черный дым заметили курганцы у моста ЖБИ
В Кургане возле моста ЖБИ жители увидели черный столб дыма. Об это сообщил читатель URA.RU.
«Дым у моста ЖБИ», — сообщил читатель. На видео недалеко от моста в небо поднимается черный дым.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Там нам рассказали, что на данный момент сообщений о возгорании не поступало.
Фотокорреспондент URA.RU рассказала, что на месте дым на свалке. Никакого пожара.
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