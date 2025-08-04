Возле моста ЖБИ курганцы заметили черный столб дыма. Видео

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Черный дым заметили курганцы у моста ЖБИ
Черный дым заметили курганцы у моста ЖБИ Фото:

В Кургане возле моста ЖБИ жители увидели черный столб дыма. Об это сообщил читатель URA.RU.

«Дым у моста ЖБИ», — сообщил читатель. На видео недалеко от моста в небо поднимается черный дым.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Там нам рассказали, что на данный момент сообщений о возгорании не поступало.

Фотокорреспондент URA.RU рассказала, что на месте дым на свалке. Никакого пожара.

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В Кургане возле моста ЖБИ жители увидели черный столб дыма. Об это сообщил читатель URA.RU. «Дым у моста ЖБИ», — сообщил читатель. На видео недалеко от моста в небо поднимается черный дым. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Там нам рассказали, что на данный момент сообщений о возгорании не поступало. Фотокорреспондент URA.RU рассказала, что на месте дым на свалке. Никакого пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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