Самокатчик заплатит 130 тысяч пенсионерке, сбитой на переходе в Челябинске

В Челябинске электросамокатчик выплатит 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 87-летней пенсионерке, которую сбил на пешеходном переходе в центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«По иску прокурора суд Центрального района взыскал 130 тысяч рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от самокатчика. 7 мая 2025 года 23-летний водитель электросамоката Яндекс Go, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов, двигаясь по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая шла навстречу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Женщина получила закрытый перелом локтевого отростка, ей было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении.
Расследованием уголовного дела о наезде самоката на пенсионерку ранее заинтересовался глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин. Женщина получила серьезные травмы, сообщила пресс-служба ведомства.
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