Самокатчик заплатит 130 тысяч пенсионерке, сбитой на переходе в Челябинске

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Молодой парень на самокате теперь должен выплатить пострадавшей моральную компенсацию
Молодой парень на самокате теперь должен выплатить пострадавшей моральную компенсацию Фото:

В Челябинске электросамокатчик выплатит 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 87-летней пенсионерке, которую сбил на пешеходном переходе в центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. 

«По иску прокурора суд Центрального района взыскал 130 тысяч рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от самокатчика. 7 мая 2025 года 23-летний водитель электросамоката Яндекс Go, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов, двигаясь по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая шла навстречу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Женщина получила закрытый перелом локтевого отростка, ей было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении. 

Расследованием уголовного дела о наезде самоката на пенсионерку ранее заинтересовался глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин. Женщина получила серьезные травмы, сообщила пресс-служба ведомства.

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В Челябинске электросамокатчик выплатит 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 87-летней пенсионерке, которую сбил на пешеходном переходе в центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.  «По иску прокурора суд Центрального района взыскал 130 тысяч рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от самокатчика. 7 мая 2025 года 23-летний водитель электросамоката Яндекс Go, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов, двигаясь по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая шла навстречу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Женщина получила закрытый перелом локтевого отростка, ей было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении.  Расследованием уголовного дела о наезде самоката на пенсионерку ранее заинтересовался глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин. Женщина получила серьезные травмы, сообщила пресс-служба ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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