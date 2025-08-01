01 августа 2025

Дело сбитой самокатчиком пенсионерки из Челябинска дошло до Москвы

Бастрыкин заинтересовался делом о наезде самоката на пенсионерку в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокатчик сбил пенсионерку, она получила травмы
Самокатчик сбил пенсионерку, она получила травмы Фото:

Расследованием уголовного дела о наезде самоката на пенсионерку заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале связи граждан со Следственным комитетом РФ.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в мае текущего года в Челябинске водитель арендованного средства индивидуальной мобильности сбил пенсионерку. Пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении СК.

Ранее глава ведомства поручил центральному аппарату держать данную ситуацию на особом контроле. Следователи возбудили уголовное дело, но позже его отменил прокурор. Дело открыли вновь. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина доклад по результатам его расследования.

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Расследованием уголовного дела о наезде самоката на пенсионерку заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале связи граждан со Следственным комитетом РФ. «В эфире федерального телеканала сообщалось, что в мае текущего года в Челябинске водитель арендованного средства индивидуальной мобильности сбил пенсионерку. Пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении СК. Ранее глава ведомства поручил центральному аппарату держать данную ситуацию на особом контроле. Следователи возбудили уголовное дело, но позже его отменил прокурор. Дело открыли вновь. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина доклад по результатам его расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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