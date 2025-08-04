Почему в Миассе, Чебаркуле и на Тургояке взлетели цены на недвижимость

В Челябинской области несмотря на падение спроса растут цены на загородную недвижимость. Особенно востребованы коттеджи возле в курортных зон Миасс, Чебаркуль и вблизи озера Тургояк. О причинах URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
«Повышению стоимости загородной недвижимости способствуют рост интереса у челябинцев к жизни за городом, выгодные условия сельской ипотеки, которые делают приобретение загородной недвижимости более доступным. Также немаловажным фактором являются высокие цены на городскую недвижимость, из-за чего покупатели ищут альтернативные варианты в пригороде, высокие ипотечные ставки на квартиры. Немаловажным фактором является и развитие внутреннего туризма», — сообщила Кушнова.
Также Кушнова отметила: на рост недвижимости влияет господдержка внутреннего туризма. Все чаще люди предпочитают строить частные дома самостоятельно или под личным контролем, не находя подходящие под конкретный запрос готовые варианты или не доверяя их качеству. В результате в Челябинской области, как и в целом по стране, стоимость земельных участков увеличивается быстрее, чем стоимость загородных домов.
В 2024 году Челябинская область вошла в топ-3 по росту стоимости загородной недвижимости, она заняла третье место после Алтая и ЯНАО. За последние пять лет цены на нее в регионе выросли в два раза. При этом особой популярностью у челябинцев и жителей других городов пользуется озеро Тургояк.
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