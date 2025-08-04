В Перми маньчжурский орех дал плоды в саду Соловьев. Фото

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Сад Соловьев благоустроен активистами (архивное фото)
Сад Соловьев благоустроен активистами (архивное фото) Фото:

В Перми в Саду соловьев, который был обустроен городскими активистами, дал свои плоды маньчжурский орех. Его высадили несколько лет назад.

«В Саду соловьев новое чудо. Маньчжурский орех дал свои плоды!!!» — написали экологи на странице сада в соцсети «ВКонтакте» и опубликовали фото.

Обустроить сад в долине реки Уинки рядом с микрорайоном Садовый пермские активисты-экологи решили еще в 2007 году. Они добились закрепления за территорией зоны парков и скверов, защитив от застройки. Сад очистили от мусора и остатков старых дачных домиков. Горожане проложили здесь дорожки, высадили растения, облагородили берег. В саду местные жители постоянно теперь не только гуляют, но и занимаются экологическим просвещением, йогой и наблюдением за птицами

Орех в Саду соловьев
Орех в Саду соловьев
Фото:

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В Перми в Саду соловьев, который был обустроен городскими активистами, дал свои плоды маньчжурский орех. Его высадили несколько лет назад. «В Саду соловьев новое чудо. Маньчжурский орех дал свои плоды!!!» — написали экологи на странице сада в соцсети «ВКонтакте» и опубликовали фото. Обустроить сад в долине реки Уинки рядом с микрорайоном Садовый пермские активисты-экологи решили еще в 2007 году. Они добились закрепления за территорией зоны парков и скверов, защитив от застройки. Сад очистили от мусора и остатков старых дачных домиков. Горожане проложили здесь дорожки, высадили растения, облагородили берег. В саду местные жители постоянно теперь не только гуляют, но и занимаются экологическим просвещением, йогой и наблюдением за птицами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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