В Перми в Саду соловьев, который был обустроен городскими активистами, дал свои плоды маньчжурский орех. Его высадили несколько лет назад.
«В Саду соловьев новое чудо. Маньчжурский орех дал свои плоды!!!» — написали экологи на странице сада в соцсети «ВКонтакте» и опубликовали фото.
Обустроить сад в долине реки Уинки рядом с микрорайоном Садовый пермские активисты-экологи решили еще в 2007 году. Они добились закрепления за территорией зоны парков и скверов, защитив от застройки. Сад очистили от мусора и остатков старых дачных домиков. Горожане проложили здесь дорожки, высадили растения, облагородили берег. В саду местные жители постоянно теперь не только гуляют, но и занимаются экологическим просвещением, йогой и наблюдением за птицами.
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