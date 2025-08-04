В Пермском крае вспыхнул многоквартирный дом. Видео

МЧС: в Пермском крае на пожаре спасены 32 человека
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Площадь пожара составила около 400 квадратных метров
Площадь пожара составила около 400 квадратных метров Фото:

В поселке Шадейка Кунгурского муниципального округа (Пермский край) 4 августа произошел пожар в жилом доме на улице Заречной. Пламя быстро ушло под крышу многоквартирного дома, распространившись по всей площади кровли, сообщают очевидцы в соцсетях. 

«В 14:21 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. На место происшествия были оперативно направлены 7 единиц техники и 21 человек личного состава. По прибытии первых расчетов было установлено, что огнем охвачены квартира и кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Жертв в результате происшествия нет. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух женщин. Пожар был локализован к 14:56, окончательная ликвидация открытого горения завершилась к 15:28. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России для выяснения причин возникновения пожара.

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В поселке Шадейка Кунгурского муниципального округа (Пермский край) 4 августа произошел пожар в жилом доме на улице Заречной. Пламя быстро ушло под крышу многоквартирного дома, распространившись по всей площади кровли, сообщают очевидцы в соцсетях.  «В 14:21 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. На место происшествия были оперативно направлены 7 единиц техники и 21 человек личного состава. По прибытии первых расчетов было установлено, что огнем охвачены квартира и кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Жертв в результате происшествия нет. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух женщин. Пожар был локализован к 14:56, окончательная ликвидация открытого горения завершилась к 15:28. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России для выяснения причин возникновения пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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