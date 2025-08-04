Водитель спровоцировал смертельное ДТП, вылетев на встречку на трассе в ХМАО

В Нефтеюганском районе водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. От удара иномарку отбросило под КАМАЗ. Водитель Toyota погиб на месте, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«Водитель автомобиля Lada Largus, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota, которую от удара отбросило на транспортное средство КАМАЗ. В результате автоаварии водитель Toyota погиб на месте», — говорится в сообщении.
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