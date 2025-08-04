Водитель спровоцировал смертельное ДТП, вылетев на встречку на трассе в ХМАО

В ХМАО водитель иномарки погиб, столкнувшись с грузовиком
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель
В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель Фото:

В Нефтеюганском районе водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. От удара иномарку отбросило под КАМАЗ. Водитель Toyota погиб на месте, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«Водитель автомобиля Lada Largus, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota, которую от удара отбросило на транспортное средство КАМАЗ. В результате автоаварии водитель Toyota погиб на месте», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске пенсионерка без прав спровоцировала массовое ДТП. В аварии пострадали водитель и пассажирка Daewoo.

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В Нефтеюганском районе водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. От удара иномарку отбросило под КАМАЗ. Водитель Toyota погиб на месте, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «Водитель автомобиля Lada Largus, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota, которую от удара отбросило на транспортное средство КАМАЗ. В результате автоаварии водитель Toyota погиб на месте», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске пенсионерка без прав спровоцировала массовое ДТП. В аварии пострадали водитель и пассажирка Daewoo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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