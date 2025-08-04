На Крымском мосту очередь из авто разрослась до 3,5 тысяч

С утра на Крымском мосту копятся автомобили
Автомобильная пробка на Крымском мосту разрослась до 3,5 тысяч машин. Очередь копится с самого утра.
«К 16:00 мск со стороны Тамани ручной досмотр ждут 2620 машин, со стороны Керчи — 827», — говорится в сводке в канале Крымского моста. Со стороны Тамани водители ждут более пяти часов, со стороны Керчи — около трех.
Автомобили в пробке ожидают проведения ручного досмотра. URA.RU писало, как проходит досмотр и что нужно сделать, чтобы его не затягивать.
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