На Крымском мосту очередь из авто разрослась до 3,5 тысяч

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С утра на Крымском мосту копятся автомобили
С утра на Крымском мосту копятся автомобили Фото:

Автомобильная пробка на Крымском мосту разрослась до 3,5 тысяч машин. Очередь копится с самого утра. 

«К 16:00 мск со стороны Тамани ручной досмотр ждут 2620 машин, со стороны Керчи — 827», — говорится в сводке в канале Крымского моста. Со стороны Тамани водители ждут более пяти часов, со стороны Керчи — около трех.

Автомобили в пробке ожидают проведения ручного досмотра. URA.RU писало, как проходит досмотр и что нужно сделать, чтобы его не затягивать. 

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Автомобильная пробка на Крымском мосту разрослась до 3,5 тысяч машин. Очередь копится с самого утра.  «К 16:00 мск со стороны Тамани ручной досмотр ждут 2620 машин, со стороны Керчи — 827», — говорится в сводке в канале Крымского моста. Со стороны Тамани водители ждут более пяти часов, со стороны Керчи — около трех. Автомобили в пробке ожидают проведения ручного досмотра. URA.RU писало, как проходит досмотр и что нужно сделать, чтобы его не затягивать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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