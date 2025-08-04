Огромная пробка образовалась на Крымском мосту: информация к этому часу

Утром 4 августа на Крымском мосту зафиксирована огромная пробка из 1,6 тысячи автомобилей, ожидающих проведения ручного досмотра. Об этом проинформировала пресс-служба, освещающая обстановку на подъездах к мосту. Среднее время ожидания составляет порядка четырех часов. Со стороны Керчи ожидают проверки более 170 автомобилей. Подробнее о том, что сейчас происходит на Крымском мосту и как проходит процедура досмотра — в материале URA.RU.
Затор продолжается уже не первый день
Ранним утром 3 августа на Крымском мосту образовался серьезный затор. В 3:00 по Москве в зоне ручного досмотра со стороны Тамани находилось 360 машин. Ситуация стремительно ухудшалась: спустя час число автомобилей возросло до 615, к 6:00 их было уже 1130, а к 13:00 пробка достигла 2007 транспортных средств. Автомобилисты вынуждены были тратить на прохождение досмотра около пяти часов. В 18:00 в пробке стояли 1200 машин, в 21:00 — 1250, а в полночь — 1237.
Сколько машин сейчас стоит в пробке
Далее пробка вновь начала увеличиваться и к 4 утра достигла 1540 машин, к 07:00 — 1780 транспортных средств, а к 08:00 — 1820. Сейчас по состоянию на 10:00 по московскому времени на пункте ручного досмотра со стороны Тамани ожидают 1690 автомобилей, среднее время ожидания составляет примерно четыре часа. Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находятся всего 179 транспортных средств.
Почему на мосту появляются огромные пробки
Масштабные заторы на подъездах к Тамани этим летом стали следствием резкого роста потока туристов, направляющихся на отдых в Крым. Как уточнили в Минтрансе РФ, в целях обеспечения безопасности перед въездом на Керченский мост со стороны Краснодарского края функционируют две специально оборудованные зоны, где размещены посты досмотра. На этих площадках сотрудники ведомственной охраны министерства осуществляют проверку автомобилей, обрабатывая в среднем около 650 машин в час.
Еще в начале июля сообщалось, что контрольно-пропускные пункты в районе Крымского моста работают на предельной нагрузке. На таманском берегу в процессе задействованы 60 ручных зон досмотра, на стороне Керчи — около 50. Для водителей и пассажиров, вынужденных ожидать более полутора часов, волонтеры обеспечивают раздачу питьевой воды, чтобы облегчить пребывание в очереди под открытым небом.
Как проходит процедура досмотра
Все автомобилисты, планирующие пересечь Крымский мост, обязаны пройти контрольные процедуры на специально оборудованных досмотровых пунктах. По информации, предоставленной Федеральным дорожным агентством («Росавтодор»), стандартная продолжительность проверки легкового автомобиля составляет в среднем около 6 минут, тогда как на осмотр автобуса уходит до 15 минут. В рамках этой процедуры проверке подлежат водители, пассажиры и их багаж — досмотр аналогичен тому, что проводится в аэропортах.
Перед досмотром транспортные средства перенаправляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс, где осуществляется аппаратная проверка, либо на ручной контроль — выбор метода зависит от объема и характеристик багажа. Обычно ручной досмотр проходит быстрее, поэтому водителям рекомендуется сократить количество перевозимых вещей и упаковать их максимально компактно.
Если автомобиль направлен на аппаратный контроль, он заезжает на специально отведенную площадку. Сотрудники комплекса контролируют движение транспорта, определяют последовательность досмотра и указывают точку остановки. Водитель, подготовив документы на машину и, если необходимо, на перевозимый груз, сопровождает сотрудника к месту осмотра. Во время сканирования транспортного средства фиксируется ход процедуры, а изображение выводится на монитор, где оператор проводит его анализ.
По завершении проверки водитель проезжает в зону транспортной безопасности. В случае возникновения у персонала подозрений или дополнительных вопросов, они могут потребовать предъявления отдельных предметов для повторного осмотра.
При проведении ручного досмотра все предметы, находящиеся в автомобиле — будь то сумки, коробки или другие емкости — необходимо перенести в специальное помещение, где они проверяются с помощью оборудования. Сотрудники ведомственной охраны Минтранса вправе потребовать открыть багажное отделение и продемонстрировать содержимое. Проверке подлежат все внутренние отделения, полости и ниши машины — это делается для выявления запрещенных предметов и веществ, представляющих угрозу транспортной безопасности.
Дополнительно стоит отметить, что непосредственно перед въездом на Крымский мост работает автозаправочная станция. Здесь можно пополнить запас топлива, воспользоваться туалетом и приобрести воду — все это поможет более комфортно провести время в возможной очереди. Для получения актуальной информации о ситуации на подходах к мосту Минтранс России организовал горячую линию: +7 (499) 495-00-11.
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