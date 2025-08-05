Рыжики пошли: где и когда искать, как правильно готовить и есть

Рыжик — это съедобный гриб, получивший название из-за своего цвета. Он ценится за высокие вкусовые качества и даже считается деликатесом. О том, где можно собирать рыжики, чем они полезны и вредны, и как их готовить — в материале URA.RU.
Что такое рыжик и как выглядит
Грибы рыжики относятся к роду млечников. Их главный признак — наличие млечного сока красновато-оранжевого оттенка. Такой сок нужен грибу для защиты от поедания от животных. Однако это не спасает рыжиков от червяков, поэтому встретить рыжика, не изъеденного червями, — большая редкость. Это возможно только поздней осенью и при условии, что грибы только выросли.
Рыжики предпочитают хвойные леса, растут под соснами, елями, пихтами и встречаются в разных областях России. Некоторые регионы, где можно найти рыжики: Карелия, Архангельская и Вологодская области, Урал, Крым.
Виды рыжика:
Сосновый: шляпка — 4–18 см, ножка — 3–7 см. Цвет шляпки варьирует от желтовато-охристого до темно-оранжевого. Ножка бывает покрыта пушком. Мякоть на изломе приобретает зеленую окраску, которая вскоре исчезает. Сосновый рыжик растет в хвойных лесах, образуя симбиоз с молодыми соснами. Их можно встретить в моховых или травянистых местах, на краях полян, на обочинах лесных дорог.
Еловый: шляпка — 2–8 см в диаметре, нередко с бугорком посредине, с загнутыми вниз краями. Цвет — от бледно-розового до темно-оранжевого. Растет в еловых лесах на засыпанной хвоей лесной подстилке.
Красный: шляпка диаметром 5–15 см, плоская или выпуклая, иногда вдавленная в центре. Цвет — красно-коричневый. Ножка 4–6 см в высоту и 1–3 см в толщину, цилиндрическая. Обычно растет в горных районах, в хвойных лесах с песчаной почвой, покрытой невысокой травой и мхом. Можно найти под папоротником.
Лососевый: оранжево-морковная шляпка диаметром 6–20 см. Ножка длиной 3–5 см, толщиной 1–3 см. Растет в хвойных лесах, во влажных местах.
Чем полезны рыжики
В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, что грибы рыжики полезны благодаря содержанию витаминов, минералов и биологически активных веществ. Они ценятся в кулинарии за низкую калорийность и высокую питательную ценность.
В рыжиках также много витамина А, железо, калий, фосфор, кальций, магний. Как любые грибы рыжики малокалорийны — 23 килокалории на 100 гр., из них — 1,7 гр. белка, 3,2 гр. жира, 2,9 гр. углеводов, 4 гр. клетчатки.
«По усвояемости рыжики опережают многие другие съедобные грибы. Нет ядовитых аналогов. Это хороший признак начинающих грибников. То есть их нельзя перепутать и отравиться. Рыжики можно перепутать с волнушкой, но она тоже съедобная», — рассказал диетолог.
Как готовить и с чем есть рыжики
В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, что рыжики — один из самых ценных грибов, который можно сравнить с белыми и груздями. «Этот вид обладает характерным островато-сладким грибным вкусом с ароматом хвойного леса. Именно поэтому рыжики при готовке не портят специями. Максимум, что можно добавить к рыжикам при приготовлении, — соль и зелень», — рассказала эксперт.
По ее словам, рыжики можно есть не отваривая и даже сырыми, как шампиньоны, и они всегда будут вкусными, с неповторимым ароматом. Кроме того, рыжики мало моют. «Это те грибы, которые не надо замачивать. Их иногда просто протирают тряпочкой, но я за то, чтобы их все-таки мыть губкой», — отметила специалист.
Рыжики можно жарить, консервировать, замораживать, солить, мариновать. Однако эксперт советует обязательно изучить грибы на наличие червей. По ее словам, это одни из немногих грибов, которые обожают червяки.
Как засаливать рыжики
Рыжики засаливают исключительно холодным способом, не отваривая и не вымачивая. При его приготовлении не добавляют специи, пряности, травы, так как этим вы просто «убьете» неповторимый аромат рыжиков, отметил Лариса Никитина. «Добавки испортят его вкус и он потеряет свой цвет. Добавляется только соль и все», — отметила эксперт.
- Рыжики их кладут в один слой на тарелку шляпками ко дну;
- Посыпают крупной, не йодированной солью;
- Придавливают второй тарелкой;
- Через 10 минут вы получаете отличную пикантную закуску.
Как жарят рыжики
- Вымыть рыжики в холодной воде, вскипятить, посолить.
- Влажные рыжики обвалять в соли и в муке.
- Положить на раскаленное, уже румяное масло с нашинкованным луком.
- Жарить несколько минут.
Диетолог отметила, что рыжики хорошо сохраняют форму, если их обмакивать в муке. Причем самые вкусные грибы — молодые рыжики, у которых сильно закручена шляпка.
«Не надо добавлять много других продуктов. Традиционно рыжики можно есть с мясом, картошкой, овощами. Их не кладут в сложные салаты. При засолке иногда используют листья черной смородины, а так только укроп и обычный перец», — рассказала специалист.
Кому нельзя есть рыжики
Рыжики, как любые другие грибы, могут накапливать тяжелые металлы и токсины. Поэтому диетолог не советует собирать рядом с промышленными предприятиями и дорогами. Также она отметила, что рыжики нельзя людям с любыми расстройствами желудочно-кишечного тракта, так как они могут вызвать расстройства организма. Не желательно употреблять больше 150 гр грибов в день. Как и любые другие грибы, они достаточно медленно и тяжело перевариваются. По этой причине не рекомендуется их есть беременным и детям до 10 лет.
Три простых рецепта с рыжиками
Салат с солеными рыжиками и редькой
Приготовление: лук следует нарезать тонкими полукольцами. Редьку необходимо тщательно вымыть, очистить от кожуры и натереть на терке. Грибы, предварительно извлеченные из рассола, мелко порубить. Все подготовленные ингредиенты соединить в одной емкости и заправить апельсиновым соком, который получают следующим образом: с апельсина срезают часть кожуры, делают глубокий надрез в мякоти и выжимают сок непосредственно в салатник. Яйца отварить, остудить и разрезать на две части. Готовое блюдо посыпать измельченными желтками, а белки, нарезанные ломтиками, выложить по краям салатника.
Грибная икра из рыжиков
Приготовление: рыжики следует варить в течение 30 минут в кипящей воде, после чего откинуть их на дуршлаг для удаления лишней жидкости. Затем грибы нарезаются произвольными кусочками и обжариваются на среднем огне в растительном масле. К грибам добавляют нарезанные лук и морковь, после чего ингредиенты обжариваются вместе до полной готовности.
В завершение процесса в смесь вводят специи и соль, после чего икру измельчают при помощи мясорубки или блендера. Затем в полученную массу добавляют измельченную зелень и уксус, после чего грибную икру раскладывают по заранее подготовленным чистым и сухим банкам. Банки с икрой стерилизуются в кипящей воде на протяжении 20 минут, после чего герметично закупориваются для хранения на зиму.
Котлеты их рыжиков
Приготовление: рыжики следует тщательно очистить, промыть и поместить в кастрюлю с холодной водой. После этого их необходимо проварить в течение 20 минут, затем откинуть на дуршлаг и дать остыть. Лук очищается от шелухи, нарезается и обжаривается на растительном масле до появления золотистой корочки. Остывшие отваренные грибы и обжаренный лук пропускаются через мясорубку.
К полученной смеси добавляются яйцо, манная крупа, специи и соль, после чего масса тщательно перемешивается. Миску с подготовленной смесью рекомендуется накрыть пищевой пленкой и оставить на 10–15 минут для набухания. Затем влажными руками формируются котлеты одинакового размера в виде небольших лепешек. Грибные котлеты обжариваются на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до полной готовности, не забывая своевременно переворачивать их.
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