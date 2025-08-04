Кому категорически нельзя есть грузди — мнение диетолога

Грузди содержать большое количество витаминов, однако есть высокий риск отравиться этим видом гриба. Кроме того, даже при правильном употреблении он может быть опасен для здоровья людей при наличии некоторых заболеваний. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, кому опасно есть грузди и как правильно их употреблять.
Чем опасны грузди и кому нельзя есть
Диетолог Дарья Русакова рассказала, что грузди нельзя употреблять в пищу людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также они противопоказаны беременным женщинами и детям дошкольного возраста, так как у грибов есть хитиновые оболочки. Они плохо перевариваются и вызывают чувство тяжести в желудке. Эти грибы могут вызвать аллергические реакции, поэтому аллергикам стоит особенно внимательно отнестись к их употреблению.
Эксперт отметила, что главной опасностью груздя является его токсичность. Этот вид грибов условно-съедобный, а значит, опасен для здоровья, если употреблять в неправильном виде.
«Грибы — это низкокалорийный продукт, если мы говорим об отварных груздях. У них низкий гликемический индекс. Это плюс. Но следует помнить, что грибы — опасный продукт и, в частности, грузди токсичны в сыром виде», — рассказала специалист. Она добавила, что сырые грузди содержат едкий млечный сок и требуют длительного вымачивания перед тем, как их можно будет готовить.
Кроме того, она подчеркнула, что соленые маринованные грузди содержат слишком много поваренной соли, что представляет опасность для здоровья. В связи с этим специалист не советует употреблять такие грибы лицам, страдающим заболеваниями почек или гипертонией.
Как правильно употреблять грузди
Диетолог Дарья Русакова подчеркивает, что перед приготовлением блюда из груздей необходимо их предварительно вымачивать в холодной воде на протяжении двух-трех суток. После завершения этой процедуры грибы следует подвергнуть термической обработке, а затем можно приступать к засолке или маринованию продукта.
Эксперт отмечает, что при добавлении уксуса часть ценных веществ в груздях разрушается, однако содержание белка и клетчатки остается неизменным. Термическое воздействие также приводит к уменьшению количества витаминов в составе грибов. В связи с этим Русакова советует избегать употребления грибных блюд совместно с алкогольными напитками, чтобы снизить нагрузку на организм.
Чем полезны грузди
Грузди являются ценным источником витаминов группы B, в том числе B1, B2 и B5, а также витамина D и таких микроэлементов, как магний, калий, фосфор и натрий, рассказывает диетолог. Помимо этого, в их составе присутствует растительный белок, что делает эти грибы привлекательными с точки зрения питания.
Русакова сообщила, что употребление грибов способствует укреплению иммунитета за счет содержащихся в них антиоксидантов, а также положительно влияет на работу пищеварительной системы благодаря клетчатке. Витамины группы B, входящие в состав грибов, поддерживают функционирование нервной системы и способствуют профилактике заболеваний кровеносной системы.
Сколько груздей можно есть в день
Рекомендуемая безопасная суточная порция соленых маринованных грибов составляет 100–150 граммов готового продукта. Для уменьшения содержания соли диетологи советуют предварительно вымачивать такие грибы в воде. Эксперт отметила, что детям старше семи лет допускается употребление соленых маринованных грибов только после термической обработки.
Как выглядят грузди и как их найти
Существует несколько видов груздей. Белый груздь — один из самых распространенных. У него белая шляпка с плоско-выпуклой формой. Он растет в лиственных и смешанных лесах с преобладанием березы. Этот гриб распространен в разных регионах России: в Подмосковье, в Сибири, на Урале, в Карелии, в Нижнем Поволжье, на Дальнем Востоке. Собирать его можно с августа по октябрь.
Грузди обычно растут рядом с деревьями. Также их можно обнаружить под слоем прошлогодней листвы, опавшей хвои или среди высокой травы. Кроме того, эти грибы встречаются возле папоротников, земляники, в мшистых местах, а также по краям болот.
Грузди не растут заболоченных районах, на берегах озер и рек, а также в густых и темных кустарниковых зарослях. Для поиска грибов рекомендуется пользоваться длинной палкой. Передвигаясь по лесу, необходимо идти медленно и осторожно, аккуратно раздвигая палкой траву и листву под ногами.
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