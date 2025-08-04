Полиция задержала пермяка, который стрелял по такси в центре города

Полиция задержала мужчину после стрельбы по такси в центре Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом заявлений от сотрудников такси в полицию на данный момент не поступало
При этом заявлений от сотрудников такси в полицию на данный момент не поступало Фото:

Сотрудники полиции задержали мужчину после стрельбы по такси, произошедшей в центре Перми в ночное время 3 августа. Очевидцы в соцсетях писали, что неизвестный открыл огонь по машине. В ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU прокомментировали происшествие. 

«Ночью 3 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Екатерининская стреляет неизвестный. По подозрению в совершении правонарушения задержан 28-летний местный житель. У него изъят пневматический пистолет. Мужчину привлекут к административной ответственности по статье 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). При этом обращений от таксистов в органы на данный момент не поступало», — отметили в пресс-службе полиции. 

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном инциденте. 31 июля у дома №44 по улице Автозаводской правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе. Он несколько раз выстрелил по припаркованной отечественной легковушке, а затем скрылся. При обысках у него нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Также рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

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Сотрудники полиции задержали мужчину после стрельбы по такси, произошедшей в центре Перми в ночное время 3 августа. Очевидцы в соцсетях писали, что неизвестный открыл огонь по машине. В ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU прокомментировали происшествие.  «Ночью 3 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Екатерининская стреляет неизвестный. По подозрению в совершении правонарушения задержан 28-летний местный житель. У него изъят пневматический пистолет. Мужчину привлекут к административной ответственности по статье 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). При этом обращений от таксистов в органы на данный момент не поступало», — отметили в пресс-службе полиции.  Ранее URA.RU сообщало об аналогичном инциденте. 31 июля у дома №44 по улице Автозаводской правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе. Он несколько раз выстрелил по припаркованной отечественной легковушке, а затем скрылся. При обысках у него нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Также рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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