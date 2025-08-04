Пермский автопарк ищет сотрудника для расстановки автобусов

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За смену парковщику можно заработать до 4,5 тысячи рублей
За смену парковщику можно заработать до 4,5 тысячи рублей Фото:

В Перми ищут расстановщика автобусов. Зарплата — от 4,5 тысяч рублей за смену. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.

«В автобусный парк требуется расстановщик автобусов. Требование — умение ездить на автобусах. Обязанности — парковка автобусов согласно схемы парковки. Оплата — от 4,5 тысяч на руки», — сообщается о вакансии на сайте бесплатных объявлений.

График работы соискателя вакансии — по 12 часов, сутки через двое. Необходимо также охранять зону парковки.

Ранее URA.RU собщало, что в связи с проведением реконструкции Красавинского моста через реку Кама в Перми открыты вакансии вахтовых рабочих. За 30 смен можно заработать до 110 тысяч рублей.

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В Перми ищут расстановщика автобусов. Зарплата — от 4,5 тысяч рублей за смену. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений. «В автобусный парк требуется расстановщик автобусов. Требование — умение ездить на автобусах. Обязанности — парковка автобусов согласно схемы парковки. Оплата — от 4,5 тысяч на руки», — сообщается о вакансии на сайте бесплатных объявлений. График работы соискателя вакансии — по 12 часов, сутки через двое. Необходимо также охранять зону парковки. Ранее URA.RU собщало, что в связи с проведением реконструкции Красавинского моста через реку Кама в Перми открыты вакансии вахтовых рабочих. За 30 смен можно заработать до 110 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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