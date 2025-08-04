Пермский автопарк ищет сотрудника для расстановки автобусов

В Перми ищут расстановщика автобусов. Зарплата — от 4,5 тысяч рублей за смену. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.
«В автобусный парк требуется расстановщик автобусов. Требование — умение ездить на автобусах. Обязанности — парковка автобусов согласно схемы парковки. Оплата — от 4,5 тысяч на руки», — сообщается о вакансии на сайте бесплатных объявлений.
График работы соискателя вакансии — по 12 часов, сутки через двое. Необходимо также охранять зону парковки.
Ранее URA.RU собщало, что в связи с проведением реконструкции Красавинского моста через реку Кама в Перми открыты вакансии вахтовых рабочих. За 30 смен можно заработать до 110 тысяч рублей.
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