28 июля 2025

В Перми ищут рабочих на реконструкцию моста через Каму за зарплату от 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад
Мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад Фото:

В связи с проведением реконструкции Красавинского моста через реку Кама в Перми открыты вакансии вахтовых рабочих. За 30 смен можно заработать до 110 тысяч рублей.

«Требуется подсобный рабочий на стройку. Обязанности — выполнение строительных работ на объекте по реконструкции моста. Официальное трудоустройство с первого дня выхода на работу. Заработная плата — до 110 тысяч рублей на руки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель предоставляет трехразовое горячее питание, спецодежду и обеспечивает проживание. Через 30 дней вахты возможно ее продление по согласованию с руководителем.

Подрядчиком реконструкции моста выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд рублей. Красавинский мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми требуются рабочие без опыта на покос травы на одном из заводов в Индустриальном районе города. Соискателям вакансии предлагается зарплата 80 тысяч рублей в месяц.

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В связи с проведением реконструкции Красавинского моста через реку Кама в Перми открыты вакансии вахтовых рабочих. За 30 смен можно заработать до 110 тысяч рублей. «Требуется подсобный рабочий на стройку. Обязанности — выполнение строительных работ на объекте по реконструкции моста. Официальное трудоустройство с первого дня выхода на работу. Заработная плата — до 110 тысяч рублей на руки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работодатель предоставляет трехразовое горячее питание, спецодежду и обеспечивает проживание. Через 30 дней вахты возможно ее продление по согласованию с руководителем. Подрядчиком реконструкции моста выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд рублей. Красавинский мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми требуются рабочие без опыта на покос травы на одном из заводов в Индустриальном районе города. Соискателям вакансии предлагается зарплата 80 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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