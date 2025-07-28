В Перми ищут рабочих на реконструкцию моста через Каму за зарплату от 100 тысяч

В связи с проведением реконструкции Красавинского моста через реку Кама в Перми открыты вакансии вахтовых рабочих. За 30 смен можно заработать до 110 тысяч рублей.
«Требуется подсобный рабочий на стройку. Обязанности — выполнение строительных работ на объекте по реконструкции моста. Официальное трудоустройство с первого дня выхода на работу. Заработная плата — до 110 тысяч рублей на руки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель предоставляет трехразовое горячее питание, спецодежду и обеспечивает проживание. Через 30 дней вахты возможно ее продление по согласованию с руководителем.
Подрядчиком реконструкции моста выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд рублей. Красавинский мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми требуются рабочие без опыта на покос травы на одном из заводов в Индустриальном районе города. Соискателям вакансии предлагается зарплата 80 тысяч рублей в месяц.
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