Проснулся самый высокий действующий вулкан в Евразии: завораживающие кадры, почему извергаются вулканы

На Камчатке стал извергаться вулкан Ключевская сопка. Он выбросил пепел на высоту в 6,5 километра. А его лава приближается к леднику.
Ключевская сопка считается самым высоким действующим вулканом в Евразии. Кадры его извержения и почему на Камчатке стали просыпаться вулканы — в материале URA.RU.
Какие вулканы проснулись
Первым начал извергаться Авачинский
Вулкан Авачинский стал первым, проявившим активность: над его кратером были зафиксированы выбросы парогазовой смеси с незначительным содержанием пепла, высота которых достигала 300 метров.
Извергаться начал и вулкан Ключевская сопка
Также отреагировала и Ключевская сопка. Поток лавы из извергающегося Ключевского вулкана на Камчатке достиг почти трех километров и стремительно приближается к леднику Богдановича.
Дальнейшее продвижение лавы приведет к образованию мощных потоков воды и лахаров (грязевых потоков), которые могут пройти по руслу реки Студеная. Эти потоки способны перемыть участок автотрассы Козыревск — Петропавловск-Камчатский, что может осложнить движение транспорта, предупреждает директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. При этом он отметил, что таяние ледника также опасно и для туристов.
За 4 августа вулкан совершил уже два выброса пепла. Первый был зарегистрирован около 11 часов по местному времени высотой в 6,5 километра. В 15:55 в результате серии взрывов столб пепла, выброшенного вулканом Ключевской, достиг высоты 7,5 километра над уровнем моря. Облако пепла распространилось на расстояние 50 километров в северо-восточном направлении от кратера.
Для авиации из-за выбросов был установлен оранжевый уровень опасности. Продолжающаяся вулканическая активность представляет угрозу для воздушного движения как на местных, так и на международных маршрутах.
Проснулся вулкан Крашенинников
В Кроноцком заповеднике подтвердили, что Крашенинников проснулся накануне после многовекового затишья. Вулкан спал с 1400 года. Извержение стартовало из центрального кратера, после чего на склоне вулкана образовалась трещина, отметил Озеров.
На склонах вулкана Ключевской зафиксирован лавовый поток. Также возросла активность вулкана Авачинский: над его кратером наблюдаются выбросы пара и газа, перемешанных с небольшим количеством пепла, поднимающиеся на высоту до 300 метров.
Гул слышали со стороны Камбального
Жители поселка Озерная сообщили о сильном гуле и раскатах со стороны вулкана Камбальный. Специалисты не исключают, что данная сопка также вступила в фазу извержения под влиянием сейсмических процессов, произошедших 30 июля. Кроме того, сеть природных парков «Вулканы Камчатки» зафиксировала термальную аномалию на Мутновском вулкане, где уровень опасности был повышен до «желтого».
Активизировался вулкан Мутновская Сопка
Была отмечена активизация вулкана Мутновская Сопка. Согласно информации, предоставленной Геофизической службой Российской академии наук, на данном объекте зафиксирована термальная аномалия. Вулкану присвоен желтый уровень кодировки опасности, в связи с чем туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения этой территории.
Что говорят об извержении сейсмологи
С чем связаны извержения
Сейсмологи связывают активизацию вулканов с недавними землетрясениями. «Извержения мы связываем с землетрясением, которое активизировало магматические очаги, „накачало“ в них дополнительную энергию», — пояснил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Его слова передает пресс-служба ИВиС ДВО РАН.
Существует опасность изоляции для туристов
Он отметил опасность для туристов у пока дремлющего вулкана. Озеров уточнил, что на Толбачинском вулкане сейчас находится большое количество туристов, которым в случае развития ситуации грозит изоляция из-за подъема уровня воды в реке Студеная. Его слова передает ТАСС.
Предупреждение от МЧС
Главное управление МЧС по Камчатскому краю проинформировало, что на действующих вулканах региона — Ключевском, Шивелуче, Карымском, Безымянном и Камбальном — возможны выбросы пепла на высоту 6-10 километров. В связи с этим жителям и гостям Камчатки было рекомендовано воздержаться от посещения территорий, расположенных в радиусе 10 километров от вершин указанных вулканов.
Что за вулкан Ключевский, из-за которого ввели оранжевый уровень опасности
Ключевская сопка считается не только символом Камчатского полуострова, но и является самым высоким функционирующим вулканом на территории Евразии. В случае даже частичного пробуждения этого гиганта масштабы его активности могли бы превзойти последствия знаменитого исландского вулкана Эйяфьятлайокудль. Напомним, что извержение Эйяфьятлайокудля в 2010 году привело к образованию густого облака пепла, из-за чего авиасообщение над Европой было приостановлено.
Сопка располагается в пределах природного парка «Вулканы Камчатки» и окружена целой группой вулканов, крупнейшими из которых считаются Камень, Безымянный, Толбачик и Ушковский. Этот комплекс известен как Ключевская группа вулканов, каждый представитель которой заслуживает отдельного изучения.
Вулкан большую часть времени находится в состоянии покоя, однако назвать его спящим нельзя: над вершиной постоянно наблюдаются серовато-дымчатые клубы газов и пара. В безветренные дни они поднимаются в высоту, достигая верхних слоев атмосферы, и формируют живописный шлейф, который часто становится объектом фотосъемки российских космонавтов с борта Международной космической станции. Это возможно благодаря тому, что траектория МКС проходит непосредственно над Камчатским полуостровом.
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