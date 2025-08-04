В Пермском крае двое детей упали в костры

Двухлетние мальчик и девочка в Пермском крае получили ожоги, упав в костер. Это произошло в минувшие выходные в разных местах: в поселке Тюлькино и около деревни Демидково, рассказали в МЧС.
«В субботу на берегу Камы около д. Демидково вечером девочка упала и получила термические ожоги ладони второй степени от углей костра. Была госпитализирована в ГБУЗ ПК „Полазненская ЦРБ“ для предварительной обработки места ожога, а затем направлена в ожоговый центр Перми», — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Аналогичный случай произошел в Тюлькино в воскресенье. На угли на песке упал мальчик. Он получил ожоги кистей и стоп 2-3 степени. Сейчас он находится в детском хирургическом отделении горбольницы Соликамска.
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