Пермский школьник попал в больницу после падения в костер

В результате несчастного случая на стоянке во время семейного сплава по реке Чусовой (Пермский край) 11-летний мальчик получил термические ожоги. Ребенок, пытаясь перепрыгнуть через костер, упал в огонь.
«Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера 30 июня 2025 года в 15:00. Несчастный случай произошел 29 июня на остановке для отдыха, расположенной примерно в 10 километрах вверх по течению от города Чусовой», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу имени Гринберга в Перми. МЧС России призывает родителей напоминать детям об опасности игр с огнем, не оставлять несовершеннолетних без присмотра.
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