30 июня 2025

Пермский школьник попал в больницу после падения в костер

МЧС: пермский школьник получил ожоги на сплаве после попытки перепрыгнуть костер
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик пытался перепрыгнуть костер, но оступился
Мальчик пытался перепрыгнуть костер, но оступился Фото:

В результате несчастного случая на стоянке во время семейного сплава по реке Чусовой (Пермский край) 11-летний мальчик получил термические ожоги. Ребенок, пытаясь перепрыгнуть через костер, упал в огонь.

«Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера 30 июня 2025 года в 15:00. Несчастный случай произошел 29 июня на остановке для отдыха, расположенной примерно в 10 километрах вверх по течению от города Чусовой», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу имени Гринберга в Перми. МЧС России призывает родителей напоминать детям об опасности игр с огнем, не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

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В результате несчастного случая на стоянке во время семейного сплава по реке Чусовой (Пермский край) 11-летний мальчик получил термические ожоги. Ребенок, пытаясь перепрыгнуть через костер, упал в огонь. «Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера 30 июня 2025 года в 15:00. Несчастный случай произошел 29 июня на остановке для отдыха, расположенной примерно в 10 километрах вверх по течению от города Чусовой», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу имени Гринберга в Перми. МЧС России призывает родителей напоминать детям об опасности игр с огнем, не оставлять несовершеннолетних без присмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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