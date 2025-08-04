Ни один не вышел: все обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» остались за решеткой. Видео

Военный суд на полгода продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
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Обвиняемые в совершении теракта в концертном зале Подмосковья останутся за решеткой до января 2026 года
Обвиняемые в совершении теракта в концертном зале Подмосковья останутся за решеткой до января 2026 года Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Второй Западный окружной военный суд принял решение продлить на полгода срок содержания под стражей для 19 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым сроком на полгода — до 07.01.2026», — заявила Айвар. Ее слова передает ТАСС. 

Сегодня в ходе заседания суда четыре исполнителя и соучастника теракта признали свою вину в содеянном. Источник, участвующий в судебном процессе, сообщил, что еще один фигурант дела признал вину лишь частично. 

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. По данным Следкома, погибло 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести, а 609 получили ранения различной степени тяжести. В рамках дела к 19 обвиняемым предъявлены не только уголовные, но и гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 млн рублей. 

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Второй Западный окружной военный суд принял решение продлить на полгода срок содержания под стражей для 19 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших. «Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым сроком на полгода — до 07.01.2026», — заявила Айвар. Ее слова передает ТАСС.  Сегодня в ходе заседания суда четыре исполнителя и соучастника теракта признали свою вину в содеянном. Источник, участвующий в судебном процессе, сообщил, что еще один фигурант дела признал вину лишь частично.  Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. По данным Следкома, погибло 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести, а 609 получили ранения различной степени тяжести. В рамках дела к 19 обвиняемым предъявлены не только уголовные, но и гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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