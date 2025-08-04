Второй Западный окружной военный суд принял решение продлить на полгода срок содержания под стражей для 19 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.
«Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым сроком на полгода — до 07.01.2026», — заявила Айвар. Ее слова передает ТАСС.
Сегодня в ходе заседания суда четыре исполнителя и соучастника теракта признали свою вину в содеянном. Источник, участвующий в судебном процессе, сообщил, что еще один фигурант дела признал вину лишь частично.
Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. По данным Следкома, погибло 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести, а 609 получили ранения различной степени тяжести. В рамках дела к 19 обвиняемым предъявлены не только уголовные, но и гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 млн рублей.
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