Минпросвещения объяснило исчезновение одного урока в школах

Сокращение количества уроков родного языка в российских школах с двух до одного занятия в неделю обусловлено выполнением санитарно-эпидемиологических норм, предъявляемых к образовательным учреждениям. Об этом сообщили представители Министерства просвещения Российской Федерации.
Вступающее в силу 1 сентября нововведение ранее вызвало опасения у властей Татарстана, Якутии, Марий Эл и других республик. «Сокращение потребовалось для соответствия санитарным нормам, в которых прописаны требования к образовательному процессу. Предметы можно по-прежнему изучать на внеурочных занятиях», — объяснили в Минпросвещения.
В министерстве разъяснили, что недельная учебная нагрузка для учеников первых классов была изменена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением главного санитарного врача России устанавливает, что максимальное количество уроков для первоклассников в течение дня не может превышать четырех. Один раз в неделю допускается пятый урок — при условии, что он отводится на физическую культуру. Таким образом, недельный максимум составляет 20 занятий, а 21 час возможен лишь при наличии трех уроков физкультуры в расписании.
В ведомстве подчеркнули, что одной из актуальных проблем современного общества является снижение физической активности среди детей, что негативно влияет на их здоровье. В связи с этим школы вправе добавить дополнительный час в учебную неделю, если он связан с физической нагрузкой.
В пресс-службе министерства также отметили, что во всех пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка для первоклассников составляет 20 часов. В третьем и четвертом вариантах на родной язык и литературное чтение на родном языке предусмотрен один час в неделю, а в пятом варианте при 20-часовой нагрузке возможно выделение двух часов на эти предметы. Для учащихся со второго по девятый классы сокращение количества часов по родному языку и литературе не предусмотрено. В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о снижении общего объема преподавания родного языка.
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