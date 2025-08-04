Российские силовики раскрыли, почему военные ВСУ сдаются в плен

ТАСС: военные ВСУ сдаются в плен из-за мясных штурмов
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Украинские военные массово сдаются в плен
Украинские военные массово сдаются в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие массово дезертируют и сдаются в плен из-за принудительной мобилизации, некомпетентного командования и бессмысленных «мясных штурмов». Об этом сообщают российские силовые структуры. 

«Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни или сдаться в плен», — рассказали силовики. Их слова передает ТАСС.

В качестве примера приводится ситуация в 155-й бригаде ВСУ, которая, несмотря на обучение во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую». По мнению источника агентства, большинство дезертиров не жалеют о своем решении, наблюдая за происходящим в украинской армии.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что в Вооруженных силах Украины зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части, что свидетельствует о масштабных проблемах с укомплектованием армии. На фоне нехватки личного состава украинские власти были вынуждены повторно мобилизовать даже вернувшихся из плена военнослужащих и размещать мобилизованных в бывших исправительных учреждениях.

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Украинские военнослужащие массово дезертируют и сдаются в плен из-за принудительной мобилизации, некомпетентного командования и бессмысленных «мясных штурмов». Об этом сообщают российские силовые структуры.  «Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни или сдаться в плен», — рассказали силовики. Их слова передает ТАСС. В качестве примера приводится ситуация в 155-й бригаде ВСУ, которая, несмотря на обучение во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую». По мнению источника агентства, большинство дезертиров не жалеют о своем решении, наблюдая за происходящим в украинской армии. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что в Вооруженных силах Украины зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части, что свидетельствует о масштабных проблемах с укомплектованием армии. На фоне нехватки личного состава украинские власти были вынуждены повторно мобилизовать даже вернувшихся из плена военнослужащих и размещать мобилизованных в бывших исправительных учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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