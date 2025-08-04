04 августа 2025

Пермяки рассказали о главных препятствиях к ЗОЖ

SuperJob: 18% пермяков считают себя здоровыми
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины чаще, чем женщины, считают себя абсолютно здоровыми
Мужчины чаще, чем женщины, считают себя абсолютно здоровыми Фото:

Каждый пятый пермяк считает себя полностью здоровым, показал опрос SuperJob. Главными врагами здоровья горожане назвали недосып, усталость и сидячий образ жизни. В опросе участвовали экономически активные жители Перми.

«Только 18% пермяков считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины демонстрируют больший оптимизм, чем женщины. Среди молодежи до 35 лет доля считающих себя здоровыми достигает 22%, а среди высокооплачиваемых специалистов (от 100 тысяч рублей) — 25%», — сообщается в результатах исследования. 

Треть опрошенных (32%) связывают плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. Чуть меньше респондентов (28%) жалуются на физическое и эмоциональное переутомление, а каждый четвертый (25%) отмечает недостаток движения.

Качество медицинского обслуживания беспокоит 22% участников опроса, еще 20% винят в проблемах со здоровьем плохую экологию. Вредные привычки признали препятствием 15% пермяков, а 12% указали на пренебрежение профилактическими осмотрами. Лишь 7% считают причиной недолеченные заболевания.

Женщины чаще мужчин жалуются на усталость, экологию и гиподинамию. Мужская часть респондентов чаще называет среди основных проблем вредные привычки и отказ от регулярных медосмотров. Среди пермяков старше 45 лет больше тех, кто недоволен качеством медуслуг и имеет вредные привычки.

Финансовый фактор также влияет на восприятие здоровья. Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще указывают на нарушение режима, а те, кто зарабатывает 50-100 тысяч, больше озабочены качеством медицины и экологией.

Ранее URA.RU рассказывало, что сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ) себя считают 70% пермяков. Среди респондентов 7% полностью уверены в своем выборе, а 53% скорее согласны с этим. 30% признались, что не ведут здоровый образ жизни.

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Каждый пятый пермяк считает себя полностью здоровым, показал опрос SuperJob. Главными врагами здоровья горожане назвали недосып, усталость и сидячий образ жизни. В опросе участвовали экономически активные жители Перми. «Только 18% пермяков считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины демонстрируют больший оптимизм, чем женщины. Среди молодежи до 35 лет доля считающих себя здоровыми достигает 22%, а среди высокооплачиваемых специалистов (от 100 тысяч рублей) — 25%», — сообщается в результатах исследования.  Треть опрошенных (32%) связывают плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. Чуть меньше респондентов (28%) жалуются на физическое и эмоциональное переутомление, а каждый четвертый (25%) отмечает недостаток движения. Качество медицинского обслуживания беспокоит 22% участников опроса, еще 20% винят в проблемах со здоровьем плохую экологию. Вредные привычки признали препятствием 15% пермяков, а 12% указали на пренебрежение профилактическими осмотрами. Лишь 7% считают причиной недолеченные заболевания. Женщины чаще мужчин жалуются на усталость, экологию и гиподинамию. Мужская часть респондентов чаще называет среди основных проблем вредные привычки и отказ от регулярных медосмотров. Среди пермяков старше 45 лет больше тех, кто недоволен качеством медуслуг и имеет вредные привычки. Финансовый фактор также влияет на восприятие здоровья. Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще указывают на нарушение режима, а те, кто зарабатывает 50-100 тысяч, больше озабочены качеством медицины и экологией. Ранее URA.RU рассказывало, что сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ) себя считают 70% пермяков. Среди респондентов 7% полностью уверены в своем выборе, а 53% скорее согласны с этим. 30% признались, что не ведут здоровый образ жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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