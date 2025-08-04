04 августа 2025

Адам Кадыров назначен куратором оказания помощи жителям Газы от Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Сын Кадыров будет помогать Газе
Сын Кадыров будет помогать Газе Фото:

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни. Об этом сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики.

«Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Решение принято для повышения эффективности организации и распределения гуманитарной поддержки для пострадавших на территории сектора Газа.

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Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни. Об этом сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики. «Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Решение принято для повышения эффективности организации и распределения гуманитарной поддержки для пострадавших на территории сектора Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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