На Урале работник ПВЗ украл у популярного маркетплейса почти миллион рублей

В Карпинске менеджер пункта выдачи заказов Wildberries украл у маркетплейса около 795 тысяч рублей, обманывая клиентов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно материалам дела, Арсений Васильев убеждал клиентов, что программа для выдачи и оплаты заказов не работает, и предлагал перевести деньги на его личные счета или заплатить наличными. "С июня по ноябрь 2022 года обманутыми оказались более 110 человек. Когда клиенты отказывались от получения заказа, Васильев присваивал товар себе", — рассказали в telegram-канале ведомства.
В ходе судебного процесса мужчина признал свою вину частично, не согласившись с размером ущерба. Карпинский горсуд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. На момент публикации приговор не вступил в законную силу.
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