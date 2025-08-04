В Нижневартовске (ХМАО) разыскивается подросток 16-ти лет. Известно, что третьего августа он ушел из дома и не вернулся. Об этом написано в группе «ВКонтакте» «ЧП Нижневартовск».
«Разыскивается несовершеннолетний Кузнецов Алексей Анатольевич, 21.02.2009 года рождения, который 03.08.2025 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся домой», — пишут в группе.
Приметы разыскиваемого: на вид 14–16 лет, рост около 165–170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы короткие, прямые, русые, глаза карие. Был одет в футболку с принтом в виде льва, чёрного цвета и шорты также чёрного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить в УМВД России по городу Нижневартовску по адресу: ул. 60 лет Октября 28, или по телефону: 49-31-11 или 02.
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