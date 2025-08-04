04 августа 2025

Туман накрыл свердловскую трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители могут столкнуться с низкой видимостью
Водители могут столкнуться с низкой видимостью Фото:

Водителей предупредили о сильном тумане на трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень». Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 туман, низкая видимость. Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в telegram-канале ведомства.

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются на 27-ом и 132-ом километре трассы. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

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Водителей предупредили о сильном тумане на трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень». Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 туман, низкая видимость. Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в telegram-канале ведомства. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются на 27-ом и 132-ом километре трассы. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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