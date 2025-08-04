Туман накрыл свердловскую трассу

Водители могут столкнуться с низкой видимостью
Водителей предупредили о сильном тумане на трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень». Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 туман, низкая видимость. Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в telegram-канале ведомства.
Неблагоприятные погодные условия наблюдаются на 27-ом и 132-ом километре трассы. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
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