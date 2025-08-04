04 августа 2025

В Нижнем Тагиле неизвестный расстрелял окна многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных, стрельба происходит уже не в первый раз
По словам местных, стрельба происходит уже не в первый раз Фото:

В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома №12 на Ленинградском проспекте. Пули, предположительно из пневматического оружия, пробили внешнее стекло окон на седьмом этаже. Об этом рассказал местный житель.

«Вагонка, Ленинградский проспект, 12. Судя по отметине на окне — это было сделано из соседнего дома. Потому как иначе не попасть, у меня 7-й этаж. Ситуация становится все более серьезной, если учесть, что это происходит не в первый раз. Ведь сегодня стрелок целится в окно, а завтра куда и в кого?» — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

По его словам, это происходит не в первый раз. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Нижнего Тагила. Ответ ожидается.

След от пули
След от пули
Фото:

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В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома №12 на Ленинградском проспекте. Пули, предположительно из пневматического оружия, пробили внешнее стекло окон на седьмом этаже. Об этом рассказал местный житель. «Вагонка, Ленинградский проспект, 12. Судя по отметине на окне — это было сделано из соседнего дома. Потому как иначе не попасть, у меня 7-й этаж. Ситуация становится все более серьезной, если учесть, что это происходит не в первый раз. Ведь сегодня стрелок целится в окно, а завтра куда и в кого?» — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». По его словам, это происходит не в первый раз. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Нижнего Тагила. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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