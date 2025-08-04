В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома №12 на Ленинградском проспекте. Пули, предположительно из пневматического оружия, пробили внешнее стекло окон на седьмом этаже. Об этом рассказал местный житель.
«Вагонка, Ленинградский проспект, 12. Судя по отметине на окне — это было сделано из соседнего дома. Потому как иначе не попасть, у меня 7-й этаж. Ситуация становится все более серьезной, если учесть, что это происходит не в первый раз. Ведь сегодня стрелок целится в окно, а завтра куда и в кого?» — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
По его словам, это происходит не в первый раз. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Нижнего Тагила. Ответ ожидается.
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