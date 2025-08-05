В полиции дали совет, как не стать жертвой мошенников в мессенджерах

Полиция России предупредила граждан о новом приеме мошенников в мессенджерах: если собеседник внезапно начинает обращаться на «вы» вместо привычного «ты», это может свидетельствовать о взломе аккаунта. Информация об этом содержится в материалах МВД.
«Если коллега или знакомый неожиданно начинает обращаться на „вы“ вместо принятого между вами „ты“, то это повод насторожиться, так как при взломе аккаунтов мошенники могут вести переписку со своей потенциальной жертвой именно в таком стиле», — говорится в материалах МВД , с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Кроме того, в полиции уточняют, что злоумышленники часто используют имя и отчество собеседника, чтобы создать видимость официальности и вызвать доверие.
Ранее эксперты отмечали, что мошенники в России все чаще используют мессенджеры и соцсети для рассылки фейковых сообщений о социальных выплатах, создавая поддельные сайты и выдавая себя за представителей государственных структур. По данным Банка России, в 2025 году ущерб от подобных схем составил почти 6,9 млрд рублей, а за весь 2024 год — 27,5 млрд рублей.
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