Россиянам рассказали о фейковых выплатах

Мошенники в России чаще стали обманывать граждан обещаниями фиктивных выплат от государства. Об этом сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. По ее словам, злоумышленники создают поддельные сайты и рассылки с предложениями получить разовые выплаты и ежемесячные пособия, якобы полагающиеся пенсионерам, студентам и семьям с детьми.
«Злоумышленники создают поддельные сайты с символикой государственных ведомств и структур, ссылки на которые распространяют в интернете через мессенджеры и соцсети. Сообщения сулят гарантированные выплаты по „указу президента“ (которого нет) или нового закона, и предлагают поспешить заполнить форму по ссылке, подтвердить подачу заявления кодом из смс», — сообщила Дайнеко. Ее слова передает «Газета.ru».
По словам Дайнеко, телефонные мошенники по-прежнему активно используют так называемую «социальную» тематику. Злоумышленники выдают себя за представителей Социального фонда, налоговых служб либо «центробанка» и под различными предлогами предлагают гражданам оформить доплату при пересчете пенсии из-за якобы неучтенного стажа, получить возврат излишне уплаченных налогов или оформить выплаты, приуроченные к государственным праздникам, дню рождения или, например, к 1 сентября.
Эксперт уточнила, что основная цель мошенников — получить персональные и банковские данные россиян, а также доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги». В большинстве случаев аферисты используют интернет и мессенджеры для рассылки фейковых сообщений о социальных выплатах. Сообщения часто содержат ссылки или QR-коды, ведущие на чат-боты в популярных мессенджерах, где после анкетирования пользователям обещают различные выплаты и предлагают оформить их через якобы автоматизированные государственные сервисы.
Дайнеко призвала россиян не доверять сообщениям о «помощи» в оформлении выплат и не переходить по сомнительным ссылкам. Она напомнила, что нельзя передавать коды из смс или push-уведомлений, логины и пароли от банковских сервисов, а также свои персональные данные посторонним лицам. По данным Банка России, в первом квартале 2025 года ущерб россиян от действий мошенников составил почти 6,9 млрд рублей, а за 2024 год — рекордные 27,5 млрд рублей.
Ранее на Украине было выявлено около 150 колл-центров, украинских мошенников. Украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане граждан России с целью завладеть средствами для финансирования ВСУ. Они проходят обучение по созданию доверительных взаимоотношений с собеседниками и умению эмоционально вовлекаться в беседу с возможными жертвами, передает «Царьград».
МВД раскрыло кодовые фразы телефонных мошенников. В перечень наиболее часто используемых выражений вошли: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», а также «ты помогаешь следствию».
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