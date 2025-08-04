04 августа 2025

Россельхознадзор запретил торговать челябинскими кормами для собак и кошек

© Служба новостей «URA.RU»
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Даже премиальный корм для служебных собак оказался под запретом
Даже премиальный корм для служебных собак оказался под запретом Фото:

Россельхознадзор запретил торговлю кормами челябинского производителя для собак и кошек. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, компания не провела полного спектра исследований.

«Служба признала недействительными у челябинского производителя пять деклараций о соответствии на корма для непродуктивных животных. Управление предложило предприятию в течение двух недель провести все исследования. Но этого не произошло», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Когда истекли полмесяца, ведомство выяснило, что рекомендации не сработали. Тогда действие документов служба прекратила полностью.

Выявить нарушителя специалисты смогли при анализе данных из госреестра в июле. Изучение документации указало на признаки несоответствия в оформлении деклараций. Декларации касались нескольких видов кормов. Среди них были полнорационные сбалансированные корма для собак и сухие корма для домашних кошек. В итоге в числе запрещенных оказался даже корм класса «суперпремиум» для служебных собак.

Производителю предстоит провести полный объем лабораторных исследований. Как раз этим он сейчас занимается. Компания обратилась в учреждение «ВНИИЗЖ», чтобы подтвердить безопасность своей продукции.

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Россельхознадзор запретил торговлю кормами челябинского производителя для собак и кошек. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, компания не провела полного спектра исследований. «Служба признала недействительными у челябинского производителя пять деклараций о соответствии на корма для непродуктивных животных. Управление предложило предприятию в течение двух недель провести все исследования. Но этого не произошло», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Когда истекли полмесяца, ведомство выяснило, что рекомендации не сработали. Тогда действие документов служба прекратила полностью. Выявить нарушителя специалисты смогли при анализе данных из госреестра в июле. Изучение документации указало на признаки несоответствия в оформлении деклараций. Декларации касались нескольких видов кормов. Среди них были полнорационные сбалансированные корма для собак и сухие корма для домашних кошек. В итоге в числе запрещенных оказался даже корм класса «суперпремиум» для служебных собак. Производителю предстоит провести полный объем лабораторных исследований. Как раз этим он сейчас занимается. Компания обратилась в учреждение «ВНИИЗЖ», чтобы подтвердить безопасность своей продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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