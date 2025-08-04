Свердловский город рискует исчезнуть с карты России

В России могут исчезнуть 129 малых городов, один из которых — Верхний Тагил (Свердловская область). Это связано с сокращением численности населения. Так, небольшие населенные пункты за последние десять лет всего покинуло 314 тысяч человек, следует из данных в исследовании РАНХиГС, подготовленном для правительства РФ.
«Убывающие города в аграрно-индустриальных регионах находятся в чуть лучшем положении за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения. Однако кризис промышленного производства и продолжающееся стягивание населения в более крупные центры повышают риски утраты населенных пунктов», — передает издание «Известия» данные исследования.
Помимо Верхнего Тагила, в тяжелой ситуации находятся Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область). Отмечается, что процесс «сжатия» малых городов может продолжаться десятки, а то и сотни лет.
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