04 августа 2025

Свердловский город рискует исчезнуть с карты России

Верхний Тагил рискует пропасть с карты России
© Служба новостей «URA.RU»
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В Верхнем Тагиле серьезно сократилась численность населения
В Верхнем Тагиле серьезно сократилась численность населения Фото:

В России могут исчезнуть 129 малых городов, один из которых — Верхний Тагил (Свердловская область). Это связано с сокращением численности населения. Так, небольшие населенные пункты за последние десять лет всего покинуло 314 тысяч человек, следует из данных в исследовании РАНХиГС, подготовленном для правительства РФ.

«Убывающие города в аграрно-индустриальных регионах находятся в чуть лучшем положении за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения. Однако кризис промышленного производства и продолжающееся стягивание населения в более крупные центры повышают риски утраты населенных пунктов», — передает издание «Известия» данные исследования.

Помимо Верхнего Тагила, в тяжелой ситуации находятся Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область). Отмечается, что процесс «сжатия» малых городов может продолжаться десятки, а то и сотни лет.

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В России могут исчезнуть 129 малых городов, один из которых — Верхний Тагил (Свердловская область). Это связано с сокращением численности населения. Так, небольшие населенные пункты за последние десять лет всего покинуло 314 тысяч человек, следует из данных в исследовании РАНХиГС, подготовленном для правительства РФ. «Убывающие города в аграрно-индустриальных регионах находятся в чуть лучшем положении за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения. Однако кризис промышленного производства и продолжающееся стягивание населения в более крупные центры повышают риски утраты населенных пунктов», — передает издание «Известия» данные исследования. Помимо Верхнего Тагила, в тяжелой ситуации находятся Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область). Отмечается, что процесс «сжатия» малых городов может продолжаться десятки, а то и сотни лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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