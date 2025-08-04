Челябинский врач Тарасов предупредил об опасности зелени и овощей с дачного участка

Свежая зелень и ранние овощи с дачного участка могут быть опасны для здоровья, так как через немытые корнеплоды в дом способны проникнуть бактерии иерсиниоза или мышиной болезни. Об этом сообщил главврач ГКБ №1 города Челябинска Дмитрий Тарасов.
«Иерсиниоз, или мышиная болезнь, способен проникнуть в дом через немытые корнеплоды и распространиться по всему холодильнику. Свежая зелень и ранние овощи с дачного участка могут принести не только витамины, но и серьезную угрозу здоровью», — написал Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Иерсиниоз — переносят грызуны, а бактерии могут попасть в холодильник вместе со свежей зеленью и овощами с огорода, а далее распространиться на другие продукты. Возбудители болезни хорошо размножаются при низких температурах. Крайне опасно, если зелень и корнеплоды хранятся рядом с сырыми продуктами без герметичной упаковки. Опасность также могут представлять орехи, сухофрукты и овощи, покусанные мышами.
После заражения появляется температура до 40 градусов, озноб, боль в горле, также может наблюдаться тошнота и рвота. Чтобы избежать заражения мышиной болезнью, нужно проводить дератизацию на дачных участках и в местах хранения продуктов, не покупать овощи и орехи с повреждениями, тщательно мыть зелень и овощи в мыльном растворе на 20 минут.
Без лечения бактерии могут поразить печень, почки и даже нервную систему. Для диагностики инфекции нужно сдать анализ кала методом ПЦР.
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