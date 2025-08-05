Shot: иноагент Андрей Макаревич* оставил в России тайный дом

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Иноагент Макаревич* оставил коттедж в Москве
Иноагент Макаревич* оставил коттедж в Москве Фото:

Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) сохранил в России элитный коттедж в Подушкино Московской области, несмотря на публичные заявления о полном разрыве с родиной. Об этом пишет Shot.

«Коттедж до сих пор в собственности у музыканта», — отмечается в сообщении telegram-канала. При этом сам Макаревич заявлял, что в России у него ничего не осталось. Тем не мене дом почему-то скрыл, подчеркивают журналисты.

Макаревич приобрел двухэтажный коттедж площадью более 300 квадратных метров в начале 2000-х. В 2008 году музыкант завершил оформление всех документов на недвижимость. Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича на участке шесть лет назад. В настоящий момент коттедж не выставлен на продажу и находится под постоянной охраной.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

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Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) сохранил в России элитный коттедж в Подушкино Московской области, несмотря на публичные заявления о полном разрыве с родиной. Об этом пишет Shot. «Коттедж до сих пор в собственности у музыканта», — отмечается в сообщении telegram-канала. При этом сам Макаревич заявлял, что в России у него ничего не осталось. Тем не мене дом почему-то скрыл, подчеркивают журналисты. Макаревич приобрел двухэтажный коттедж площадью более 300 квадратных метров в начале 2000-х. В 2008 году музыкант завершил оформление всех документов на недвижимость. Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича на участке шесть лет назад. В настоящий момент коттедж не выставлен на продажу и находится под постоянной охраной. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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