04 августа 2025

У автоледи из Екатеринбурга забрали люксовую машину за крупный долг. Фото

В Екатеринбурге у женщины забрали Maserati за долг в 700 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Машину арестовали за долги по налогам (архивное фото)
Машину арестовали за долги по налогам (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге у женщины забрали дорогущую Maserati за долги по имущественному налогу на общую сумму более 700 тысяч рублей. Иномарку должница скрывала, пока ее не нашли судебные приставы, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«От оплаты гражданка уклонялась. Изучая имущественное положение должника, судебные приставы установили, что у должницы имеется в собственности автомобиль. Поскольку гражданка скрывала место нахождения автотранспортного средства, движимое имущество объявлено в исполнительный розыск», — пояснили там.

Машину обнаружили, несмотря на хитрость должницы, которая утверждала, что иномарка находится в другом городе. В конце концов на автомобиль наложили арест.

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В Екатеринбурге у женщины забрали дорогущую Maserati за долги по имущественному налогу на общую сумму более 700 тысяч рублей. Иномарку должница скрывала, пока ее не нашли судебные приставы, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «От оплаты гражданка уклонялась. Изучая имущественное положение должника, судебные приставы установили, что у должницы имеется в собственности автомобиль. Поскольку гражданка скрывала место нахождения автотранспортного средства, движимое имущество объявлено в исполнительный розыск», — пояснили там. Машину обнаружили, несмотря на хитрость должницы, которая утверждала, что иномарка находится в другом городе. В конце концов на автомобиль наложили арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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