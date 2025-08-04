В Екатеринбурге у женщины забрали дорогущую Maserati за долги по имущественному налогу на общую сумму более 700 тысяч рублей. Иномарку должница скрывала, пока ее не нашли судебные приставы, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«От оплаты гражданка уклонялась. Изучая имущественное положение должника, судебные приставы установили, что у должницы имеется в собственности автомобиль. Поскольку гражданка скрывала место нахождения автотранспортного средства, движимое имущество объявлено в исполнительный розыск», — пояснили там.
Машину обнаружили, несмотря на хитрость должницы, которая утверждала, что иномарка находится в другом городе. В конце концов на автомобиль наложили арест.
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