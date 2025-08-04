Ценность Свердловской области оказалась под угрозой исчезновения

В Свердловской области традиционная система передачи текстильных ремесел «от бабушки к внучке» находится под угрозой исчезновения. К таким выводам в результате исследования пришла руководитель текстильной мастерской музея дизайна «Основа» Олеся Погадаева.
«Исследование преемственности текстильных ремесел в Свердловской области выявило тревожную тенденцию: у 50% опрошенных мастеров отсутствует передача ремесленных навыков в семье. Полная непрерывная четырехпоколенная преемственность сохранилась лишь у 11,8% респондентов», — поделилась с URA.RU Погадаева.
Чтобы спасти традиции в области организуют различные фестивали, мастер-классы и образовательные программы. Одним из таких мероприятий стал межрегиональный фестиваль ткачества «На зеленой горке холст ткут», который проходит в Сысерти каждый год при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
«Если текущие усилия по поддержке и развитию традиционных ремесел будут продолжены, есть вероятность, что часть утраченных знаний и навыков будет восстановлена. Однако для полного восстановления преемственности необходимо более активное вовлечение молодежи в процесс обучения и сохранения ремесел. В долгосрочной перспективе это позволит не только сохранить культурное наследие, но и вдохновить новые поколения на творчество и самовыражение через традиционные ремесла», — подчеркивает Олеся Погадаева.
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