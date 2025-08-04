04 августа 2025

Ценность Свердловской области оказалась под угрозой исчезновения

В Свердловской области исчезает традиционная передача текстильных ремесел
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото:

В Свердловской области традиционная система передачи текстильных ремесел «от бабушки к внучке» находится под угрозой исчезновения. К таким выводам в результате исследования пришла руководитель текстильной мастерской музея дизайна «Основа» Олеся Погадаева. 

«Исследование преемственности текстильных ремесел в Свердловской области выявило тревожную тенденцию: у 50% опрошенных мастеров отсутствует передача ремесленных навыков в семье. Полная непрерывная четырехпоколенная преемственность сохранилась лишь у 11,8% респондентов», — поделилась с URA.RU Погадаева. 

Чтобы спасти традиции в области организуют различные фестивали, мастер-классы и образовательные программы. Одним из таких мероприятий стал межрегиональный фестиваль ткачества «На зеленой горке холст ткут», который проходит в Сысерти каждый год при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Если текущие усилия по поддержке и развитию традиционных ремесел будут продолжены, есть вероятность, что часть утраченных знаний и навыков будет восстановлена. Однако для полного восстановления преемственности необходимо более активное вовлечение молодежи в процесс обучения и сохранения ремесел. В долгосрочной перспективе это позволит не только сохранить культурное наследие, но и вдохновить новые поколения на творчество и самовыражение через традиционные ремесла», — подчеркивает Олеся Погадаева.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области традиционная система передачи текстильных ремесел «от бабушки к внучке» находится под угрозой исчезновения. К таким выводам в результате исследования пришла руководитель текстильной мастерской музея дизайна «Основа» Олеся Погадаева.  «Исследование преемственности текстильных ремесел в Свердловской области выявило тревожную тенденцию: у 50% опрошенных мастеров отсутствует передача ремесленных навыков в семье. Полная непрерывная четырехпоколенная преемственность сохранилась лишь у 11,8% респондентов», — поделилась с URA.RU Погадаева.  Чтобы спасти традиции в области организуют различные фестивали, мастер-классы и образовательные программы. Одним из таких мероприятий стал межрегиональный фестиваль ткачества «На зеленой горке холст ткут», который проходит в Сысерти каждый год при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Если текущие усилия по поддержке и развитию традиционных ремесел будут продолжены, есть вероятность, что часть утраченных знаний и навыков будет восстановлена. Однако для полного восстановления преемственности необходимо более активное вовлечение молодежи в процесс обучения и сохранения ремесел. В долгосрочной перспективе это позволит не только сохранить культурное наследие, но и вдохновить новые поколения на творчество и самовыражение через традиционные ремесла», — подчеркивает Олеся Погадаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...