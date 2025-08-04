Мэр Челябинска Алексей Лошкин приехал в мастерскую известного скульптора Виктора Митрошина, чтобы поздравить его с 70-летием. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.
«Поздравил с 70-летием Виктора Митрошина, челябинского скульптора с мировым признанием. Приехал к нему в гости в творческую мастерскую, где до сих пор рождаются новые произведения искусства», — отметил Лошкин.
Мэр города подчеркнул, что творчество Виктора Федоровича высоко ценится и пользуется популярностью во многих странах мира. Его произведения украшают частные коллекции глав государств и известных представителей художественной сферы. Несмотря на то, что профессиональный путь часто приводит его в разные уголки планеты, сам мастер признается: его душа и сердце неизменно принадлежат Челябинску. Именно здесь, по словам скульптора, он черпает силы и вдохновение для дальнейшей работы.
Многие жители Челябинска хорошо знакомы с его творчеством. Среди наиболее известных работ — памятник «Доблестным сынам Отечества», скульптурная композиция «Космические зверюшки» в парке на Алом поле, скульптура «Бросок», установленная у Центра олимпийской подготовки по дзюдо, а также «Сфера любви», которая выделяется своей самобытностью и глубоким символизмом. Все эти произведения стали настоящими символами города.
В мастерской Митрошина собрано множество уникальных работ, каждая из которых пронизана творческой энергией, теплом мастерских рук и индивидуальным взглядом автора. Особая атмосфера здесь создается также благодаря поддержке семьи — супруги, дочери, а также единомышленников. В праздничный день все они находились рядом с мастером.
В этот день Виктору Федоровичу были высказаны пожелания крепкого здоровья и неиссякаемой внутренней энергии, а также новых творческих успехов и возможности и впредь реализовывать свой талант, щедро данный ему судьбой. Лошкин добавил, что преданность искусству и искренняя любовь Митрошина к родному городу заслуживают глубокого уважения.
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