Автобус с детьми столкнулся на М-4, есть пострадавшие

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В автобусе, следовавшем из Луганска в Москву, находились 48 пассажиров, включая четверых детей. Авария произошла в Киреевском районе Тульской области, сообщается о 20 пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы, подробности уточняются.
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