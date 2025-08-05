Российские солдаты продолжают наступление в Сумской области. При этом сами ВСУ отказываются штурмовать позиции россиян. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на источники в силовых структурах. Параллельно с этим проходят активные бои в Харьковской области — в районе Гоптовки. Ход летнего наступления армии России и главные новости с фронта — в материале URA.RU.
Сумское направление
Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают продвигаться в районе Юнаковки на Сумском направлении, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины удержать позиции. Об этом пишет группа «Север». Интенсивность контратак со стороны ВСУ снизилась, однако украинские военные не прекращают попыток прорвать российские линии обороны.
При этом обстановка на участке остается напряженной из-за продолжающихся столкновений. Украинская сторона сосредотачивает дополнительные силы на правом фланге, пытаясь изменить ход боевых действий, однако российские подразделения удерживают занятые позиции и продолжают наступление.
Харьковское направление
На Харьковском направлении бои развернулись на территории Гоптовки, куда вошли российские подразделения. На севере Харьковской области, как на участке вблизи Волчанска, так и к востоку от него, у Вооруженных сил Украины продолжается оперативный кризис, пишут военкоры. Подобные пересечения границы, как ранее в районах Дегтярного и Мелового, направлены на то, чтобы вынудить украинские войска распределять свои резервы по всей линии фронта.
Кроме того, Вооруженные силы РФ создали устойчивую линию наступления на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска, а также пересекли границу Харьковской области в двух направлениях со стороны Валуйского района Белгородской области. В результате восточный фланг оперативно-тактической группировки ВСУ «Харьков» оказался под прямой угрозой, как и крупный логистический центр в районе Большого Бурлука.
Красноармейское направление
На красноармейском (покровском) направлении российские войска продолжают захватывать агломерации Покровск-Мирноград с северной стороны. Подразделения ВС РФ продвинулись в населенный пункт Сухецкое, где в настоящее время продолжаются боевые столкновения.
Бои также отмечаются в районе шахты «Краснолиманская» и на восточных окраинах Красного Лимана. Этот населенный пункт граничит с Родинским, который подвергается артиллерийским ударам российских сил. Родинское расположено на одном из ключевых северных логистических маршрутов ВСУ, ведущих в Покровск. В то же время южнее российские войска заняли Новоукраинку.
Запорожский фронт
На Запорожском направлении продолжаются позиционные столкновения вблизи населенного пункта Нестерянка. Российские военные части смогли добиться тактических успехов в сторону Плавней. В районе Степногорска наблюдаются интенсивные боевые действия, пишут военкоры.
Херсонское направление
В районе Херсона, на направлении Карантинного острова наблюдается массовый отъезд местных жителей по железнодорожному мосту, который остается целым. По сообщениям солдат из группировки «Днепр», в ближайшие несколько дней данный железнодорожный мост не будет подвергаться ударам, в отличие от автомобильного, чтобы гражданское население имело возможность эвакуироваться из зоны боевых действий. Об этом пишут военкоры.
Донецкое направление
В городе Горловка в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотника ВСУ была ранена женщина 1962 года рождения. Кроме того, в результате атаки дрона-камикадзе травмы получил мужчина 2004 года рождения. Украинская сторона совершила десять артиллерийских обстрелов с применением снарядов калибра 155 мм, а также атаковала с помощью ударных беспилотников.
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