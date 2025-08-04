04 августа 2025

Бывший оператор Кунгурской пещеры не смог оспорить в суде результаты проверки

Экс-оператор Кунгурской пещеры не оспорил результаты проверки Росприроднадзора
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2018 году над пещерой была незаконно пробурена скважина
В 2018 году над пещерой была незаконно пробурена скважина Фото:

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск ООО «Сталагмит-Экскурс» к Западно-Уральскому управлению Росприроднадзора. Решение суда было принято 4 августа.

«ООО „Сталагмит-Экскурс“, обладавшее лицензией на проведение экскурсионной деятельности в Кунгурской ледяной пещере, оспаривало предписание надзорного органа, выданное по итогам плановой проверки. В ходе контрольных мероприятий были установлены нарушения норм законодательства в сфере недропользования. В частности, в 2018 году на особо охраняемой природной территории, расположенной над пещерой, была пробурена скважина», — пишет краевая газета «Звезда».

Предписанные надзорным органом меры компания не выполнила, что послужило основанием для досрочного прекращения права пользования недрами по решению комиссии Роснедр на основании материалов проверки. В настоящее время ООО «Сталагмит-Экскурс» оспаривает это решение в Арбитражном суде города Москвы.

URA.RU рассказывало, что в мае 2025 года ООО «Сталагмит-Экскурс» лишилось права проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере — у оператора отозвали лицензию. Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд, но он отклонил ее иск.

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Арбитражный суд Пермского края отклонил иск ООО «Сталагмит-Экскурс» к Западно-Уральскому управлению Росприроднадзора. Решение суда было принято 4 августа. «ООО „Сталагмит-Экскурс“, обладавшее лицензией на проведение экскурсионной деятельности в Кунгурской ледяной пещере, оспаривало предписание надзорного органа, выданное по итогам плановой проверки. В ходе контрольных мероприятий были установлены нарушения норм законодательства в сфере недропользования. В частности, в 2018 году на особо охраняемой природной территории, расположенной над пещерой, была пробурена скважина», — пишет краевая газета «Звезда». Предписанные надзорным органом меры компания не выполнила, что послужило основанием для досрочного прекращения права пользования недрами по решению комиссии Роснедр на основании материалов проверки. В настоящее время ООО «Сталагмит-Экскурс» оспаривает это решение в Арбитражном суде города Москвы. URA.RU рассказывало, что в мае 2025 года ООО «Сталагмит-Экскурс» лишилось права проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере — у оператора отозвали лицензию. Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд, но он отклонил ее иск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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