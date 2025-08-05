С уехавшего из РФ челябинского экс-губернатора приставы взыскивают долги за ЖКХ

Экс-глава Челябинской области Дубровский оказался должником за коммуналку

05 августа 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Едва перестав быть банкротом, Борис Дубровский снова попал в фокус внимания ФССП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Судебные приставы взыскивают с бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского долги по коммунальным платежам. Соответствующая информация появилась на сайте ФССП. Как следует из судебных приказов, Дубровский задолжал порядка 10 тысяч рублей за газ, электроэнергию и тепло. Еще порядка 22 тысяч рублей он должен за услуги ЖКХ по обслуживанию его жилплощади. Речь идет о доме бывшего чиновника в элитном коттеджном поселке под Магнитогорском. Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года. Затем он покинул Россию и возвращался на Родину в октябре того же года, чтобы сдать в полицию оружие, на который истекал срок разрешения. В интервью РБК он заявил, что действительно бывает в Швейцарии, где живет его дочь, но эмигрировать не собирается. Тем не менее, в России он не проживает, однако остается гражданином страны и зарегистрирован в Магнитогорске. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Борис Дубровский живет в долг Скрин: база данных ФССП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы взыскивают с бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского долги по коммунальным платежам. Соответствующая информация появилась на сайте ФССП. Как следует из судебных приказов, Дубровский задолжал порядка 10 тысяч рублей за газ, электроэнергию и тепло. Еще порядка 22 тысяч рублей он должен за услуги ЖКХ по обслуживанию его жилплощади. Речь идет о доме бывшего чиновника в элитном коттеджном поселке под Магнитогорском. Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года. Затем он покинул Россию и возвращался на Родину в октябре того же года, чтобы сдать в полицию оружие, на который истекал срок разрешения. В интервью РБК он заявил, что действительно бывает в Швейцарии, где живет его дочь, но эмигрировать не собирается. Тем не менее, в России он не проживает, однако остается гражданином страны и зарегистрирован в Магнитогорске. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.