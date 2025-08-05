С уехавшего из РФ челябинского экс-губернатора приставы взыскивают долги за ЖКХ

Судебные приставы взыскивают с бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского долги по коммунальным платежам. Соответствующая информация появилась на сайте ФССП.
Как следует из судебных приказов, Дубровский задолжал порядка 10 тысяч рублей за газ, электроэнергию и тепло. Еще порядка 22 тысяч рублей он должен за услуги ЖКХ по обслуживанию его жилплощади. Речь идет о доме бывшего чиновника в элитном коттеджном поселке под Магнитогорском.
Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года. Затем он покинул Россию и возвращался на Родину в октябре того же года, чтобы сдать в полицию оружие, на который истекал срок разрешения. В интервью РБК он заявил, что действительно бывает в Швейцарии, где живет его дочь, но эмигрировать не собирается. Тем не менее, в России он не проживает, однако остается гражданином страны и зарегистрирован в Магнитогорске. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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