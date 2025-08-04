04 августа 2025

Мизулина приедет судить пермских комиков в Летнем кубке КВН

Екатерина Мизулина приедет в Пермь судить участников КВН
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Лиги безопасного интернета не в первый входит в состав жюри КВН
Глава Лиги безопасного интернета не в первый входит в состав жюри КВН Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер Карина Кросс и шоумен Сергей Светлаков посетят Пермь в качестве членов жюри Высшей лиги КВН. Об этом URA.RU сообщили организаторы. Кроме того, в состав звездного жюри вошли актер дирижер и композитор, народный артист РФ Сергей Жилин, а также актер, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев. 

«Летний кубок» (12+) пройдет 10 августа на площадке универсального дворца спорта. Победители прошлых лет вновь выйдут на сцену, чтобы определить сильнейших среди лучших. За главный трофей будут бороться команды «Юрикен» (Владикавказ), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону) и сборная Пермского края», — сообщают организаторы в telegram-канале. 

Уточняется, что ведущим игры станет Валдис Пельш. По данным сервисов по покупке билетов, их стоимость стартует от 1,5 тысяч рублей. Самый дорогой можно приобрести за 15 тысяч рублей. 

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер Карина Кросс и шоумен Сергей Светлаков посетят Пермь в качестве членов жюри Высшей лиги КВН. Об этом URA.RU сообщили организаторы. Кроме того, в состав звездного жюри вошли актер дирижер и композитор, народный артист РФ Сергей Жилин, а также актер, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев.  «Летний кубок» (12+) пройдет 10 августа на площадке универсального дворца спорта. Победители прошлых лет вновь выйдут на сцену, чтобы определить сильнейших среди лучших. За главный трофей будут бороться команды «Юрикен» (Владикавказ), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону) и сборная Пермского края», — сообщают организаторы в telegram-канале.  Уточняется, что ведущим игры станет Валдис Пельш. По данным сервисов по покупке билетов, их стоимость стартует от 1,5 тысяч рублей. Самый дорогой можно приобрести за 15 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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