Мизулина приедет судить пермских комиков в Летнем кубке КВН

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер Карина Кросс и шоумен Сергей Светлаков посетят Пермь в качестве членов жюри Высшей лиги КВН. Об этом URA.RU сообщили организаторы. Кроме того, в состав звездного жюри вошли актер дирижер и композитор, народный артист РФ Сергей Жилин, а также актер, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев.
«Летний кубок» (12+) пройдет 10 августа на площадке универсального дворца спорта. Победители прошлых лет вновь выйдут на сцену, чтобы определить сильнейших среди лучших. За главный трофей будут бороться команды «Юрикен» (Владикавказ), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону) и сборная Пермского края», — сообщают организаторы в telegram-канале.
Уточняется, что ведущим игры станет Валдис Пельш. По данным сервисов по покупке билетов, их стоимость стартует от 1,5 тысяч рублей. Самый дорогой можно приобрести за 15 тысяч рублей.
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