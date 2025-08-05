Неизвестные люди в черных балаклавах в ночь с 4 на 5 августа явились к квартире, где живет Иван Б. — екатеринбуржец, который считает, что его избили за инициативу по вопросу смены УК. Двое мужчин сорвали камеры наблюдения, которые тот установил в подъезде.
На кадрах видно, как незнакомцы осторожно выходят из лифта и, оглядываясь, ищут нужную дверь. Их лица скрыты масками, а руки в перчатках — вероятно, чтобы не оставить следы. Они молча подают друг другу сигналы и сначала срывают камеру, которая стояла у Ивана над входом в квартиру, затем ту, что была установлена рядом с лифтами. Затем они скрываются.
«Это те же люди, что избили меня. Я их узнал по глазам, движениям и одежде», — заявил агентству Иван. О случившемся он еще не успел сообщить полиции — с серьезными травмами он лежит в больнице.
На Ивана напали 31 июля: выманили под предлогом работы и жестоко избили. У него сломаны обе челюсти, нос, проткнута нога. Мужчина предполагает, что нападение связано с его инициативой сменить управляющую компанию, которая обслуживает его дом на улице Мостовой. Расследованием дела занимается полиция Екатеринбурга.
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