Житель Екатеринбурга Иван получил тяжелые увечья после нападения троих незнакомцев в балаклавах. Он допускает, что это могло быть местью со стороны управляющей компании, которая обслуживает его многоквартирный дом и которую он и другие жильцы хотят сменить. Почему у мужчины возникли такие подозрения, он рассказал сам URA.RU.
Иван живет в 25-этажном доме на улице Мостовой (поселок Совхозный, Ленинский район). Дом всего 2019 года постройки, но у людей появилось уже много вопросов к качеству проживания и обслуживанию здания.
«Регулярно рвутся трубы и топит всех соседей. Чаще всего лопаются полотенцесушители. Они запитаны от горячей воды и все проржавели. Чтобы трубы не гнили, в доме должна работать система водоподготовки, но ее нет. Она не работает с самой сдачи дома, и управляющая компания исправить это не хочет», — привел пример Иван. Также, по его словам, у жильцов есть и другие вопросы, например, к начислениям за оплату охраны.
По этим причинам у него и ряда других активистов возникла идея сменить УК. Иван организовал собрание жильцов, которое должно состояться 11 августа. Теперь он припоминает, что в июле получал предупреждение. По словам Ивана, один из охранников якобы сказал ему: «Ты за собой следи. Как бы не произошло ничего». Он тогда не придал этим словам значения, а зря.
31 июля Ивану (он занимается перевозками) позвонил незнакомый человек и попросил перевезти груз с рынка на Амундсена, 125-В до гаражей на Исторической, 15-А. Предпринимателя не насторожило, что звонок поступил не на рабочий, а на личный телефон.
Когда он прибыл на Амундсена, там поджидал заказчик: картавый мужчина в очках лет 35. Они загрузили три пустых бочки в «ГАЗель» и поехали на Историческую. Едва там Иван открыл дверь кабины, как кто-то сзади брызнул ему в лицо перцовкой. Потом двое в черных масках повалили его на землю и начали бить. Третьим бил заказчик. Били жестоко: кастетом, монтировкой, трубами по лицу и ногам. Когда Иван лежал практически без сознания, незнакомцы сбежали. Придя в себя, мужчина, весь в крови, кое-как сел в грузовик и доехал до ближайшего магазина, где ему вызвали скорую.
«Цель у них была не ограбить, не убить, а поломать меня. Если это дело рук УК, то напоминает работу братков в 90-х годах», — считает пострадавший. Многие другие жильцы тоже считают, что нападение не случайно и может быть связано с желанием сменить УК. «Боимся, что нас захватит мафиозная группировка», — высказалась одна из женщин.
Иван получил серьезные травмы. У него сломаны нос, обе челюсти, проткнута нога. Сейчас он лежит в 23-й больнице, мужчине потребуется дорогостоящая операция. В палате у него побывал полицейский и взял объяснения.
«Информация зарегистрирована в отделе полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время сотрудниками службы участковых уполномоченных территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются подробности произошедшего, лица, причастные к инциденту. По результатам будет принято обоснованное решение», — заявили в пресс-группе городской полиции.
Также корреспондент обратился в УК, которая обслуживает дом Ивана, с просьбой прокомментировать подозрения жильцов в свой адрес. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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