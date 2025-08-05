Стала известна причина смерти худрука «Электротеатра Станиславский» Юхананова

Причиной смерти известного режиссёра и художественного руководителя театра Бориса Юхананова стала сердечная недостаточность. Об этом сообщила директор «Электротеатра Станиславский» Ирина Золина.
«Борис Юхананов скончался от сердечной недостаточности», — передает слова директора ТАСС. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.
Борис Юхананов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Он возглавлял «Электротеатр Станиславский» с 2013 года и был одним из заметных представителей современного театра. Под его руководством театр приобрел широкую известность благодаря экспериментальным постановкам и участию в международных фестивалях.
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