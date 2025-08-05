Стала известна причина смерти худрука «Электротеатра Станиславский» Юхананова

Худрук Борис Юхананов скончался от сердечной недостаточности
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Причиной смерти Юхананова стала сердечная недостаточность
Причиной смерти Юхананова стала сердечная недостаточность Фото:

Причиной смерти известного режиссёра и художественного руководителя театра Бориса Юхананова стала сердечная недостаточность. Об этом сообщила директор «Электротеатра Станиславский» Ирина Золина.

«Борис Юхананов скончался от сердечной недостаточности», — передает слова директора ТАСС. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.

Борис Юхананов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Он возглавлял «Электротеатр Станиславский» с 2013 года и был одним из заметных представителей современного театра. Под его руководством театр приобрел широкую известность благодаря экспериментальным постановкам и участию в международных фестивалях.

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Причиной смерти известного режиссёра и художественного руководителя театра Бориса Юхананова стала сердечная недостаточность. Об этом сообщила директор «Электротеатра Станиславский» Ирина Золина. «Борис Юхананов скончался от сердечной недостаточности», — передает слова директора ТАСС. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства. Борис Юхананов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Он возглавлял «Электротеатр Станиславский» с 2013 года и был одним из заметных представителей современного театра. Под его руководством театр приобрел широкую известность благодаря экспериментальным постановкам и участию в международных фестивалях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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