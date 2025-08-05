В ХМАО поставили на «стоп» продажи билетов на концерт скандального уральского певца

Концерт Олега Майами оказался под угрозой срыва в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Олега Майами в Сургуте планировался 5 декабря
Концерт Олега Майами в Сургуте планировался 5 декабря Фото:

В Сургуте приостановили продажи билетов на концерт Олега Майами из Екатеринбурга, экс-участника телешоу «Дома 2», который не раз попадал в скандалы. Певец должен был выйти на сцену 5 декабря. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Концерт под вопросом. К концу недели ситуация должна проясниться», — узнал корреспондент URA.RU у в кассе у билетного оператора. Дозвониться до представителей концертной площадки, где был запланирован концерт, не удалось.

Декабрьского концерта не оказалось и в гастрольном графике Майами, опубликованном на официальном сайте артиста. Агентство направило запрос концертному директору Майами. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало про скандал во время выступления Олега Майами на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Певец со сцены обматерил пьяного фаната, который якобы громко говорил и мешал другим зрителям. После концерта Майами извинился за срыв.

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В Сургуте приостановили продажи билетов на концерт Олега Майами из Екатеринбурга, экс-участника телешоу «Дома 2», который не раз попадал в скандалы. Певец должен был выйти на сцену 5 декабря. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Концерт под вопросом. К концу недели ситуация должна проясниться», — узнал корреспондент URA.RU у в кассе у билетного оператора. Дозвониться до представителей концертной площадки, где был запланирован концерт, не удалось. Декабрьского концерта не оказалось и в гастрольном графике Майами, опубликованном на официальном сайте артиста. Агентство направило запрос концертному директору Майами. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало про скандал во время выступления Олега Майами на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Певец со сцены обматерил пьяного фаната, который якобы громко говорил и мешал другим зрителям. После концерта Майами извинился за срыв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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