На СВО погиб многодетный отец из Пермского края

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб житель села Юрла (Пермский край) Сергей Мелехин. Об этом информирует администрация Юрлинского муниципального округа.
«Он выполнял боевое задание на территории Донецкой Народной Республики. Сергей Мелехин родился 4 февраля 1978 года в селе Юрла. После окончания местной школы он проходил военную службу в период с 1996 по 1998 год. По завершении службы вернулся на родину и трудился в родном селе. В 2000 году переехал в Пермь, где проживал и работал вплоть до сентября 2023 года, когда заключил контракт о прохождении военной службы», — сообщает местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».
У военнослужащего остались отец, супруга и трое детей. Прощальная церемония состоится 7 августа 2025 года в Юрлинском культурно-досуговом центре на Гагарина, 18. Отпевание запланировано на 12:30 в храме в честь Святого Богоявления. Прощание назначено на 13:00.
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