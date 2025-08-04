04 августа 2025

Игроки волейбольного клуба «Югра-Самотлор» из ХМАО попали в базу «Миротворца» *

© Служба новостей «URA.RU»
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В списки экстремистского сайта за поддержку СВО попали волейболисты из ХМАО
В списки экстремистского сайта за поддержку СВО попали волейболисты из ХМАО Фото:

Волейболисты «Югра-Самотлор» из Нижневартовска (ХМАО) попали в списки экстремистского сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ). Причиной стало участие спортсменов в акции в поддержку СВО в ноябре 2024 года.

На сайте значатся имена Германа Меллиса, Глеба Радченко, Даниила Давлетшина, Никиты Мушенко, Егора Тарасова, Артема Назаренко, Алексея Красильникова, Александра Милицкого, Станислава Касселя, Андрея Лапикова.

В частности, Глеб Радченко и Герман Меллис попали на сайт за то, что «участвовали в изготовлении окопных свечей». Также среди причин внесения в базу — ношение футболок с изображением символики специальной военной операции.

В разговоре с агентством игрок Герман Меллис сообщил, что о внесении списки «Миротворца»* ему известно, но его это никак не беспокоит. «Насколько мне известно, действительно внесли. Меня это никак не беспокоит. Как говорится, нашел дурак игрушку — лбом орехи щелкать», — прокомментировал спортсмен.

Сайт «Миротворец»* (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ) был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины.

*сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ

Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Софья Конух попала в украинскую базу «Миротворец»*. Она принимала участие в организации и проведении Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт» в Ханты-Мансийске и состязания «Герои нашего времени». 

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Волейболисты «Югра-Самотлор» из Нижневартовска (ХМАО) попали в списки экстремистского сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ). Причиной стало участие спортсменов в акции в поддержку СВО в ноябре 2024 года. На сайте значатся имена Германа Меллиса, Глеба Радченко, Даниила Давлетшина, Никиты Мушенко, Егора Тарасова, Артема Назаренко, Алексея Красильникова, Александра Милицкого, Станислава Касселя, Андрея Лапикова. В частности, Глеб Радченко и Герман Меллис попали на сайт за то, что «участвовали в изготовлении окопных свечей». Также среди причин внесения в базу — ношение футболок с изображением символики специальной военной операции. В разговоре с агентством игрок Герман Меллис сообщил, что о внесении списки «Миротворца»* ему известно, но его это никак не беспокоит. «Насколько мне известно, действительно внесли. Меня это никак не беспокоит. Как говорится, нашел дурак игрушку — лбом орехи щелкать», — прокомментировал спортсмен. Сайт «Миротворец»* (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ) был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины. *сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Софья Конух попала в украинскую базу «Миротворец»*. Она принимала участие в организации и проведении Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт» в Ханты-Мансийске и состязания «Герои нашего времени». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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