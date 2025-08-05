Челябинские квартиры на «вторичке» подорожали до 5,6 млн рублей

В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 0,9% до 104 571 рубля за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в июле 2025 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 104 571 рубля. Средняя цена квартиры сейчас — 5 593 149 рублей за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир».
При этом в среднем по России подорожали квартиры в Красноярске (+5,2%), Саранске (+4,6%), Московской области (+3,7%, до 8 819 929 рублей). Упали цены сильнее всего в Кирове (–2,3%), Грозном (–2,3%), Ижевске (–2%), Кирове (–1,9%) и Владикавказе (–1,4%).
В Москве за месяц цены на вторичные квартиры выросли на 1,3% до 361 498 рублей за «квадрат». Подмосковье прибавило 1,2% до 157 126 рублей, Санкт-Петербург — 0,6% — 213 878 рублей за квадратный метр.
В среднем по России стоимость «квадрата» выросла на 0,6% до 121 288 рублей за квадратный метр. При этом по информации URA.RU за год средняя стоимость квартиры выросла на 593 000 рублей за объект. В июле 2024 года вторичные квартиры стоили 5 000 000 рублей за объект.
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