Названа дата, когда сборная РФ сыграет с иностранной командой

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Иордании 4 сентября 2025 года. Информацию о дате и сопернике официально подтвердила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Встреча пройдет 4 сентября. Город и стадион будут объявлены позже», — говорится в сообщении РФС.
Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В 2024 году команда впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии, уступив сборной Катара со счетом 1:3. В июне национальная команда Иордании впервые получила право выступить на чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
Российская сборная продолжает проводить товарищеские матчи после решения ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранить российские клубы и национальные команды от международных соревнований. Сборная России занимает 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА.
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