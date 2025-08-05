Названа дата, когда сборная РФ сыграет с иностранной командой

Сборная РФ и Иордании сыграют матч 4 сентября
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Команды сыграют 4 сентября, пишет РФС (архивное фото)
Команды сыграют 4 сентября, пишет РФС (архивное фото) Фото:

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Иордании 4 сентября 2025 года. Информацию о дате и сопернике официально подтвердила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Встреча пройдет 4 сентября. Город и стадион будут объявлены позже», — говорится в сообщении РФС. 

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В 2024 году команда впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии, уступив сборной Катара со счетом 1:3. В июне национальная команда Иордании впервые получила право выступить на чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Российская сборная продолжает проводить товарищеские матчи после решения ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранить российские клубы и национальные команды от международных соревнований. Сборная России занимает 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Иордании 4 сентября 2025 года. Информацию о дате и сопернике официально подтвердила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). «Встреча пройдет 4 сентября. Город и стадион будут объявлены позже», — говорится в сообщении РФС.  Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В 2024 году команда впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии, уступив сборной Катара со счетом 1:3. В июне национальная команда Иордании впервые получила право выступить на чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Российская сборная продолжает проводить товарищеские матчи после решения ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранить российские клубы и национальные команды от международных соревнований. Сборная России занимает 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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